Σεισμός 4,7 Ρίχτερ ανοιχτά της Κρήτης – Δύο δονήσεις στο Λασίθι μέσα σε λίγες ώρες

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Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 2 Νοεμβρίου στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών και του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών.

Σύμφωνα με την επίσημη αναθεωρημένη λύση του Ινστιτούτου, ο σεισμός καταγράφηκε στις 18:49, με το επίκεντρό του να εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 56 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Γούδουρα Λασιθίου. Η δόνηση χαρακτηρίζεται από σχετικά μεγάλο εστιακό βάθος, το οποίο υπολογίστηκε στα 29,2 χιλιόμετρα, γεγονός που περιόρισε την έντασή της στην ξηρά.

Έντονη σεισμική δραστηριότητα από το πρωί

Η περιοχή βρισκόταν ήδη υπό την παρακολούθηση των σεισμολόγων, καθώς στην ίδια ακριβώς θαλάσσια ζώνη είχε σημειωθεί και πρωινή σεισμική δόνηση μεγέθους 3,8 Ρίχτερ. Η απογευματινή δόνηση των 4,7 Ρίχτερ ήρθε να επιβεβαιώσει τη διέγερση του συγκεκριμένου ρήγματος.

Παρά το μέγεθος του σεισμού, δεν έχουν αναφερθεί υλικές ζημιές ή προβλήματα στις υποδομές του Λασιθίου ή άλλων περιοχών της ανατολικής Κρήτης, κυρίως λόγω της μεγάλης απόστασης του επικέντρου από την ακτή.

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Οι επιστήμονες του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου παρακολουθούν τη μετασεισμική εξέλιξη μέσω του εθνικού δικτύου σεισμογράφων, εμφανιζόμενοι καθησυχαστικοί, καθώς η θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης χαρακτηρίζεται από συχνή αλλά ελεγχόμενη σεισμικότητα.

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