Ευρωμπάσκετ 2027: Tρείς κρητικές αθλήτριες στην Εθνική Γυναικών

Στην τελική ευθεία μπαίνει η Εθνική μπάσκετ Γυναικών ενόψει των επίσημων υποχρεώσεών της στη 2η προκριματική φάση της διοργάνωσης, συμμετέχοντας στον 12ο όμιλο. Η ομοσπονδιακή τεχνικός, Στέλλα Καλτσίδου, ανακοίνωσε τα ονόματα των 15 αθλητριών που θα στελεχώσουν το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στις μεγάλες αναμετρήσεις που ακολουθούν ενάντια σε Σερβία, Σλοβακία και Ολλανδία. Μεταξύ αυτών βρίσκονται και οι κρητικές: Ιωάννα Κριμίλη, Ελεάννα Χριστινάκη και Ζαφειρένια Καρλάφτη.

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Η πρώτη συγκέντρωση των διεθνών παικτριών έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2026, στις 15:00, στο κλειστό γυμναστήριο Εργάνης στον Βύρωνα, όπου και θα πραγματοποιηθεί η εναρκτήρια προπόνηση.



Τρίτη 17/11/2026



Η αυλαία των υποχρεώσεων για αυτό το «παράθυρο» πέφτει ξανά στο Ιβανώφειο, με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να φιλοξενεί την Ολλανδία στις 18:00.



Το έμψυχο δυναμικό της ελληνικής ομάδας αποτελείται από τις Άρτεμις Σπανού (Ερυθρός Αστέρας), Μαριέλλα Φασούλα (Αθηναϊκός), Άννα - Νίκη Σταμολάμπρου (Παναθηναϊκός), Πηνελόπη Παυλοπούλου (Αθηναϊκός), Ελεάννα Χριστινάκη (Ολυμπιακός), Ζαφειρένια Καρλάφτη (Ολυμπιακός), Ρόμπιν Παρκς (Αθηναϊκός), Βασιλική Λούκα (Αθηναϊκός), Έλενα Μποσγανά (Γκερνίκα), Ιωάννα Κριμίλη (Παναθηναϊκός), Ιωάννα Χατζηλεοντή (Παναθηναϊκός), Ευγενία Κολλάτου (Ολυμπιακός), Αντιγόνη Χαιριστανίδου (Αθηναϊκός), Σαμάνθα Γαλανόπουλος (Γκερνίκα) και Ευγενία Τουμπανιάρη (Πρωτέας Βούλας).