Oι κόρες της Αρετής: Η Ναταλία και η οικογένειά της βρίσκονται ξαφνικά στον δρόμο

Τι θα δούμε απόψε στη σειρά Οι κόρες της Αρετής;

Επεισόδια 17ο: Η Ναταλία και η οικογένειά της βρίσκονται ξαφνικά στον δρόμο, ύστερα από δολοπλοκίες από τη Λουκία και λάθη της Αρετής που οδηγούν στην έξωσή τους, με τη Φρόσω να τους προσφέρει προσωρινό καταφύγιο. Η Αρετή, όταν αντιλαμβάνεται τι συνέβη, καταρρέει και ξεσπά εναντίον της Λουκίας, θεωρώντας την υπεύθυνη για την καταστροφή τους. Παράλληλα, στη βίλα των Κεχαγιάδων, η Τζένη στήνει μια καλοσχεδιασμένη ίντριγκα, κατηγορώντας την Άννα για κλοπή. Η Φαίη, συναισθηματικά φορτισμένη από την απώλεια της μητέρας της, αλλά και τη ζήλεια της για τη σχέση της Άννας με τον Νικόλα, αντιδρά βίαια και τη χαστουκίζει, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις. Ο Λεωνίδας παίρνει σαφή θέση υπέρ της Άννας, οδηγώντας τη Φαίη σε ρήξη με τον πατέρα της και, τελικά, στην αποχώρησή της από το σπίτι. Η ένταση διαχέεται σε όλη την οικογένεια, με τον Κωνσταντίνο να προσπαθεί να ισορροπήσει την κατάσταση και τον Αλέξη να παραμένει διχασμένος. Η Τζένη, από την πλευρά της, παρακολουθεί ικανοποιημένη το χάος που έχει προκαλέσει. Η Αρετή και η Άννα θρηνούν την απώλεια του σπιτιού τους, ενώ η Ναταλία παλεύει να σταθεί στα πόδια της, σηματοδοτώντας μια νέα, αβέβαιη αρχή για όλους.

Επεισόδια 18ο: Οι ζωές όλων ανατρέπονται, όταν η αλήθεια αρχίζει να βγαίνει στην επιφάνεια. Η Αρετή σοκάρεται από μια ανακάλυψη που αλλάζει όσα πίστευε για την κόρη της, ενώ την ίδια στιγμή μαθαίνει ότι η Ναταλία έχει χάσει τα πάντα: δουλειά, σπίτι και αξιοπρέπεια. Αποφασισμένη να πάρει την κατάσταση στα χέρια της, φτάνει μέχρι την εταιρία των Κεχαγιάδων, έτοιμη να συγκρουστεί με όλους. Η Ναταλία, μόνη και πληγωμένη, προσπαθεί να σταθεί ξανά στα πόδια της, χωρίς να γνωρίζει πως κάποιος κινεί τα νήματα πίσω από την πλάτη της. Όταν τελικά έρχεται αντιμέτωπη με τον Αλέξη, η σύγκρουσή τους ξεπερνά κάθε όριο και φέρνει στο φως συναισθήματα που κανείς δεν μπορεί πια να αγνοήσει. Την ίδια ώρα, ο Νικόλας φτάνει στα άκρα για να βοηθήσει την Άννα να επιστρέψει το άρωμα. Και ενώ όλα μοιάζουν να καταρρέουν, μια κίνηση του Αλέξη θα αφήσει τη Ναταλία άφωνη… και ίσως αλλάξει τα πάντα.

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