Καλοκαιρινός: "Καθάρισε η πόλη μετά από δεκαετίες, παρά τις διαμαρτυρίες της αντιπολίτευσης"

Με αιχμηρές αναφορές στην αντιπολίτευση, ο Δήμαρχος Ηρακλείου, Αλέξης Καλοκαιρινός, υπεραμύνθηκε της στρατηγικής καθαριότητας που εφαρμόζει η δημοτική αρχή, κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του στο Δημοτικό Συμβούλιο.



Το κεντρικό θέμα της συζήτησης αφορούσε την κάλυψη της αυξημένης δαπάνης για τη μεταφορά απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ Πέρα Γαληνών —μια ανάγκη που προέκυψε από τους μεγάλους όγκους σκουπιδιών της καλοκαιρινής περιόδου. Απαντώντας στις έντονες διαμαρτυρίες της αντιπολίτευσης, ο κ. Καλοκαιρινός έκανε λόγο για «θέατρο του παραλόγου», ενώ παράλληλα έστρεψε το βλέμμα στο μέλλον, προαναγγέλλοντας τη λειτουργία της Μονάδας Αποκεντρωμένης Διαχείρισης (ΜΑΑ) για το 2027.

Η τοποθέτηση του δημάρχου:

«Νομίζω ότι έχουμε διολισθήσει σε ένα θέατρο του παραλόγου εδώ σήμερα. Διαμαρτυρία, διότι αυξάνεται ο όγκος των απορριμμάτων. Διαμαρτυρία, θέλετε να επιπλήξουμε τους κατοίκους, τους ειπισκέπτες. Ποιον ακριβώς θέλετε να επιπλήξουμε;





Και απευθύνομαι, βέβαιως, στην αντιπολίτευση. Να παράγουν λιγότερα σκουπίδια; Να παράγουν λιγότερα σκουπίδια. Ωραία. Αυτό όμως, το οποίο είναι η πραγματικότητα, την οποία προσπαθεί να σκεπάσει η αντιπολίτευση, είναι ότι καθάρισε οι πόλη.



Και ότι επιτέλους έχουμε μία καθαρή πόλη για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες. Άλλαξε η εικόνα της πόλης. Άλλαξε η υγειονομία της πόλης.





Άλλαξε ακόμα και η μυρωδιά της πόλης. Και αυτό το συνομολογούν όλοι, κάτοικοι και επισκέπτες πλην της αντιπολίτευσης. Η αντιπολίτευση έχει κάθε δικαίωμα να απομονωθεί στο θέμα αυτό.



Παράγονται περισσότερα απορρίμματα και ανασταμονόμαστε γιατί παράγονται.

Μα για όλους τους λόγους που αναφέρθηκαν προηγουμένως, συνδυαστικά, είναι προφανές ότι ένα αξιόπιστο σύστημα αποκομιδής απορριμμάτων βρίσκεται πολύ κοντά, πολύ πιο κοντά και πολύ πιο κοντά από κάθε άλλη φορά στην παραγωγή των ποσοτήνων απορριμμάτων τα οποία μπορεί και να διέρρεαν στις ανεξέλεγκτες χωματερές, μπορεί να μην υπολογίζονταν με τον ένα ή τον άλλον τρόπο, συν προφανώς και τις αυξητικές τάσεις που αναφέρθηκαν, διότι, ναι, ζούμε σε μια πόλη η οποία έχει αντίθετες τάσεις με άλλες πόλεις της Ελλάδας και οικονομικά αναφύσεται και με μια μια ήπια πληθυσμιακή ανάπτυξη και βεβαίως δέχεται πολύ περισσότερο του τουρισμό.



Τα πράγματα, λοιπόν, είναι τόσο απλά. Και όταν ακούω, το άκουσα από τον επικεφαλή της ελάσονος αντιπολίτευσης, κάνουμε βήματα πίσω. Αυτή είναι η αίσθηση σας; Ότι στο έργο της καθαριότητας κάνουμε βήματα πίσω; Γιατι; Επειδή φέτος δεν πήραμε 37 χιλιάδες για την κομμοστοποίηση και το βάζουμε εκεί όπου πράγματι χρειάζεται, μα ειπώθηκε και αυτό.

Είμαστε πράγματι σε μία μεταβατική φάση. Είμαστε και στην μεταβατική φάση όπου το υπόλοιπο μέρος της αλυσίδας των απορριμμάτων θα λειτουργήσει έτσι ώστε το Ηράκλειο πολύ σύντομα θα βρίσκεται στην πανελλαδική πρωτοπορία της συλλογής και επεξεργασίας των αποβλήτων και όχι μόνο των στερεών αλλά και των υγρών για λόγους που θα έρθει η στιγμή να εκθέσουμε και εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο αλλά είναι γνωστοί και ήδη και από τον απολογισμό του Δημάρχου και από άλλες συζητήσεις οι οποίες έχουν γίνει εδώ.

Προφανώς το ζήτημα της κατασκευής της μονάδας ανάκτησης ανακύκλωσης δημιουγεί μία πρόσκαιρη επιβάρυνση δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, αυτό που θα μπορούσα να γίνει είναι να μην γίνει καθόλου και τότε θα βρισκόμασταν σε ένα απόλυτο αδιέξοδο αλλά αυτό φροντίσαμε και το φροντίσαμε στην αρχή της θητείας μας να αποφευχθεί και να αδειοδοτηθεί η ΜΑΑ η οποία δεν είχε αδειοδοτηθεί και πολεοδομικά και περιβαλλοντικά, έτσι ώστε το έργο αυτή τη στιγμή να εξελίσσεται, να ολοκληρώνεται και να πρόκειται να τεθεί σε λειτουργεία μέσα στο 2027.

Νομίζω ότι αυτή είναι η συνολική εικόνα μπορεί να μην την συμμεριζόμαστε με κάθε δικαιώμα έχετε κάθε δικαιώμα να έχετε μία διαφορετική εικόνα αλλά αυτό τελικά είναι που κρίνεται όχι μόνο θα κριθεί από τους πολίτες σαν να θεωρώ ότι κρίνεται καθημερινά.»

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