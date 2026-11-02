Βιβλική καταστροφή στη Ρόδο: Απεγκλωβισμοί - Κλειστά σχολεία λόγω της κακοκαιρίας Agneta

Σοβαρά προβλήματα και εκτεταμένες καταστροφές προκαλεί η κακοκαιρία Agneta στη Ρόδο, με τον Αρχάγγελο να βρίσκεται στο επίκεντρο των έντονων πλημμυρικών φαινομένων. Ορμητικά νερά παρέσυραν δεκάδες αυτοκίνητα, εισέβαλαν σε κατοικίες και επιχειρήσεις, ενώ το κέντρο του χωριού μετατράπηκε σε ορμητικό χείμαρρο, καθιστώντας αδύνατη τη διέλευση.

Η ένταση των φαινομένων αποτυπώθηκε και σε επιχείρηση διάσωσης τεσσάρων ανθρώπων, ανάμεσά τους και ένα ανήλικο παιδί, το αυτοκίνητο των οποίων εγκλωβίστηκε από τα νερά σε Ιρλανδική διάβαση στο Πολύστρατο της Λίνδου. Η στάθμη του νερού είχε φτάσει σχεδόν μέχρι τα τζάμια του οχήματος, ωστόσο οι πυροσβέστες κατάφεραν να προσεγγίσουν και να απεγκλωβίσουν με ασφάλεια και τους τέσσερις επιβαίνοντες.

Την ίδια ώρα, ο δήμαρχος Ρόδου, Αλέξανδρος Κολιάδης, ο οποίος βρέθηκε από τις πρώτες πρωινές ώρες στον Αρχάγγελο, έκανε λόγο για ένα πρωτόγνωρο φαινόμενο, επισημαίνοντας ότι οι ζημιές σε σπίτια, επιχειρήσεις και δρόμους είναι πολύ μεγάλες. Όπως ανέφερε, η πλήρης αποτύπωση της κατάστασης δεν είναι ακόμη δυνατή, καθώς οι βροχοπτώσεις συνεχίζονται και προτεραιότητα των αρμόδιων υπηρεσιών παραμένει η προστασία των πολιτών.

Επιχείρηση διάσωσης τεσσάρων ανθρώπων πραγματοποίησε η Πυροσβεστική, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν εγκλωβίστηκε από τα ορμητικά νερά σε Ιρλανδική διάβαση στο Πολύστρατο της Λίνδου.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 14:30. Στο όχημα βρίσκονταν ένας Έλληνας άνδρας και τρεις αλλοδαποί, συγκεκριμένα μία γυναίκα, ένας άνδρας και ένα ανήλικο παιδί. Τα νερά είχαν καλύψει σχεδόν τα τζάμια του αυτοκινήτου, εγκλωβίζοντας τους επιβαίνοντες.

Μετά την κλήση στο 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό του οχήματος, κινητοποιήθηκαν συνολικά 20 πυροσβέστες με επτά οχήματα, από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρόδου και το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Λίνδου.

Οι πυροσβέστες προσέγγισαν το αυτοκίνητο και, έπειτα από συντονισμένες ενέργειες, το σταθεροποίησαν, προχωρώντας στη συνέχεια στον απεγκλωβισμό των τεσσάρων ατόμων. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο.

«Πρωτόγνωρες εικόνες καταστροφής» στον Αρχάγγελο – Δεκάδες αυτοκίνητα παρασύρθηκαν



Την ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση που επικρατεί στον Αρχάγγελο περιέγραψε ο δήμαρχος Ρόδου, Αλέξανδρος Κολιάδης, ο οποίος βρέθηκε στην περιοχή από τις πρώτες πρωινές ώρες, μαζί με στελέχη της Πολιτικής Προστασίας, συνεργεία του Δήμου και χειριστές μηχανημάτων έργου.

Όπως ανέφερε, οι εικόνες που αντίκρισαν ήταν πρωτοφανείς, καθώς τα νερά είχαν μετατρέψει τον κεντρικό δρόμο του χωριού σε ορμητικό χείμαρρο, παρασύροντας οχήματα και εμποδίζοντας την κυκλοφορία. Παράλληλα, κατοικίες και επιχειρήσεις πλημμύρισαν, ενώ σημαντικές ζημιές έχουν καταγραφεί και στο οδικό δίκτυο.

Ο κ. Κολιάδης υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει ακόμη ολοκληρωμένη εικόνα της έκτασης των καταστροφών, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα δεν έχουν υποχωρήσει.

«Αλήθεια είναι ότι ακόμα και τώρα που συζητάμε δεν έχουμε μία πλήρη εικόνα, γιατί το φαινόμενο συνεχίζεται. Ενώ πιστεύαμε ότι θα υπήρχε μία ηρεμία ή τουλάχιστον δεν θα ήταν τόσο έντονο όσο ήταν χθες το βράδυ, όπως βλέπετε συνεχίζει να βρέχει», ανέφερε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τη rodiaki.gr.

Όπως πρόσθεσε, η καταγραφή των ζημιών αναμένεται να ξεκινήσει από την Τρίτη ή την Τετάρτη, καθώς το μέγεθος των προβλημάτων είναι μεγάλο.

«Από αύριο ή μεθαύριο θα ξεκινήσουν οι καταγραφές, γιατί οι ζημιές είναι πάρα πολλές. Είναι πολλά τα σπίτια, είναι πολλές οι επιχειρήσεις, είναι μεγάλο το οδικό δίκτυο που έχει υποστεί ζημιές», σημείωσε.





«Πάνω από 40 χρόνια είχαν να ζήσουν κάτι τέτοιο»



Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο δήμαρχος στην ένταση των φαινομένων, μεταφέροντας τις μαρτυρίες των κατοίκων του Αρχαγγέλου, σύμφωνα με τις οποίες η περιοχή είχε να βιώσει αντίστοιχη κατάσταση για περισσότερα από 40 χρόνια.

«Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο, από ό,τι μου λένε εδώ οι κάτοικοι, είχαν να βιώσουν κάτι τόσο έντονο μέσα στο χωριό πάνω από 40 χρόνια», ανέφερε.

Ο ίδιος επισήμανε ότι σε δεύτερο χρόνο θα πρέπει να εξεταστούν οι συνθήκες και οι παράγοντες που οδήγησαν στην εκδήλωση τόσο σοβαρών πλημμυρικών φαινομένων. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι αυτή τη στιγμή προέχει η ασφάλεια των κατοίκων και η αντιμετώπιση των άμεσων προβλημάτων.

«Πρώτα απ’ όλα αυτό που πρέπει να μας απασχολεί είναι η ασφάλεια των πολιτών και κυρίως να αποκαταστήσουμε τις ζημιές», τόνισε.

Όπως περιέγραψε, ο ίδιος έφτασε στον Αρχάγγελο περίπου στις 2:30 τα ξημερώματα, μαζί με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, στελέχη της Πολιτικής Προστασίας και χειριστές μηχανημάτων έργου, προκειμένου να συνδράμουν στην αντιμετώπιση της κατάστασης.





Προβλήματα και σε Αφάντου και Κολύμπια



Η σφοδρότητα των πλημμυρικών φαινομένων επηρέασε και άλλες περιοχές της ανατολικής Ρόδου, κυρίως τα Αφάντου και τα Κολύμπια. Ωστόσο, σύμφωνα με τον δήμαρχο, οι μεγαλύτερες καταστροφές εντοπίζονται στον Αρχάγγελο, όπου η ένταση των φαινομένων ήταν ιδιαίτερα μεγάλη.

Ο κ. Κολιάδης ευχαρίστησε δημόσια τα στελέχη της Πολιτικής Προστασίας και όλους όσοι κινητοποιήθηκαν από την πρώτη στιγμή για την αντιμετώπιση της έκτακτης κατάστασης.

«Εδώ έχει γίνει μία πολύ μεγάλη προσπάθεια από την Πολιτική Προστασία. Τους ευχαριστώ όλους, γιατί ήταν εδώ από την πρώτη στιγμή», δήλωσε, αναγνωρίζοντας την προσπάθεια των υπηρεσιών που επιχειρούν κάτω από δύσκολες συνθήκες.

Κλειστά όλα τα σχολεία και οι δημοτικές δομές στις 2 και 3 Νοεμβρίου



Εξαιτίας των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, ο δήμαρχος Ρόδου ανακοίνωσε την προληπτική αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων και των δημοτικών δομών για τη Δευτέρα 2 και την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026.

Η απόφαση αφορά το σύνολο των Δημοτικών Ενοτήτων του νησιού και καλύπτει όλες τις σχολικές μονάδες, ανεξαρτήτως εκπαιδευτικής βαθμίδας, τους παιδικούς σταθμούς και τις δομές προσχολικής αγωγής, καθώς και τα ειδικά σχολεία.

Παράλληλα, αναστέλλεται η λειτουργία των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), του Δημοτικού Ωδείου, όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων και των εργαστηρίων που λειτουργούν στον Δήμο Ρόδου.

Σύμφωνα με τη δημοτική Αρχή, η απόφαση ελήφθη για προληπτικούς λόγους, με βασικό γνώμονα την προστασία μαθητών, εκπαιδευτικών, εργαζομένων και πολιτών από τους κινδύνους που ενδέχεται να προκαλέσουν τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Αρχικά, είχε ανακοινωθεί ότι θα παρέμεναν κλειστά τη Δευτέρα τα σχολεία στις Δημοτικές Ενότητες Αρχαγγέλου και Αφάντου. Με τη νεότερη απόφαση του δημάρχου, ωστόσο, η αναστολή λειτουργίας επεκτάθηκε σε όλες τις σχολικές μονάδες και τις δημοτικές δομές σε ολόκληρο το νησί, για δύο ημέρες.

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