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Νοσοκομείο Ρεθύμνου: "Βιτρίνα" η ανακαίνιση του ΤΕΠ χωρίς γιατρούς και νοσηλευτές

νοσοκομειο ρεθυμνου
clock 16:07 | 02/11/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Την αποκαθήλωση της εικονικής πραγματικότητας γύρω από το «καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών» φέρνει στο φως η σημερινή κατάσταση στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Ρεθύμνου, σύμφωνα με στοιχεία και την έγγραφη διαμαρτυρία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Ρεθύμνου.

Η λειτουργία του τμήματος είναι εξαιρετικά δύσκολη όχι μόνο σε επίπεδο ιατρικού, αλλά κυρίως νοσηλευτικού προσωπικού.

Οι συνεχείς παραιτήσεις νοσηλευτών, η μη ανανέωση των συμβάσεων των επικουρικών εργαζομένων λόγω των δυσβάστακτων συνθηκών εργασίας, καθώς και δύο μακροχρόνιες αναρρωτικές άδειες ,έχουν δημιουργήσει ένα «κύμα» 7 κενών θέσεων αποκλειστικά για τις ανάγκες του ΤΕΠ.

Το πρόβλημα, ωστόσο, αποδεικνύεται συστημικό και ευρύτερο. Ενώ οι συνολικές κενές οργανικές θέσεις του Νοσοκομείου Ρεθύμνου σε νοσηλευτικό προσωπικό φτάνουν τις 52, στην τελευταία προκήρυξη του υπουργείου Υγείας περιλαμβάνονταν μόλις 6 θέσεις για το νοσηλευτικό ίδρυμα του νομού.

Απέναντι σε αυτή την ασφυκτική πραγματικότητα, το νοσηλευτικό προσωπικό του ΤΕΠ βρίσκεται σε κατάσταση απόγνωσης.

Η διοίκηση, προκειμένου να «βγει το πρόγραμμα», απαιτεί από τους εργαζόμενους να καλύπτουν τις βάρδιες με 3 άτομα αντί για 4.

Μια τέτοια πρακτική συνιστά ακραία υποβάθμιση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών και θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια τόσο των ίδιων των εργαζομένων όσο και των ασθενών που προσέρχονται για να λάβουν φροντίδα υγείας, επαναφέροντας με τον πιο δραματικό τρόπο στο προσκήνιο τα χρόνια προβλήματα του δημόσιου συστήματος υγείας.

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