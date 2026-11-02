Πολιτικός ή πολιτικάντης; Στην αυτοδιοίκηση δεν χωράνε προσωπεία! του Θανάση Παπαμιχαήλ*

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Τριάντα χρόνια δίπλα σε υποψηφίους, κυρίως στην αυτοδιοίκηση, μου έμαθαν κάτι που δεν γράφεται σε κανένα εγχειρίδιο. Τον πολιτικό και τον πολιτικάντη τους ξεχωρίζεις πολύ πριν από τις κάλπες, αν ξέρεις τι να κοιτάξεις.

Στον δήμο η διαφορά φαίνεται καθαρότερα από οπουδήποτε αλλού.

Ο δημότης σε συναντά στον φούρνο, στο καφενείο, στην ουρά της υπηρεσίας. Εκεί δεν χωράνε προσωπεία.

Ο πραγματικός πολιτικός ξεκινά από το "γιατί". Έχει δει ένα πρόβλημα στον τόπο του, έναν δρόμο που δεν φωτίζεται, μια γειτονιά που αδειάζει, μια υπηρεσία που ταλαιπωρεί, και θέλει να το λύσει. Η θέση είναι εργαλείο.

Ο πολιτικάντης ξεκινά από το "τι θα κερδίσω". Η θέση είναι ο σκοπός και οι αρχές προσαρμόζονται στο συμφέρον.

Ο πρώτος λέει την αλήθεια, ακόμη κι όταν κοστίζει. Αντέχει να πει "όχι" σε έναν δημότη, σε έναν σύλλογο, σε έναν φίλο. Ο δεύτερος λέει στον καθένα ό,τι θέλει να ακούσει και ελπίζει ότι κανείς δεν θα συγκρίνει.

Στην αυτοδιοίκηση όμως όλοι συγκρίνουν, γιατί όλοι γνωρίζονται.

Ο πολιτικός χτίζει ομάδα με ικανούς ανθρώπους, ακόμη κι αν είναι καλύτεροί του.

Ο πολιτικάντης χτίζει κύκλο υποτακτικών και πελατεία.

Η πολιτική του είναι συναλλαγή και η εξυπηρέτηση με αντάλλαγμα την ψήφο.

Διαφέρουν και στον χρόνο.

Ο πολιτικός σχεδιάζει για μια πενταετία, για μια δεκαετία, ξέροντας ότι το έργο ίσως φανεί όταν δεν θα κάθεται πια στο γραφείο. Ο πολιτικάντης ζει για την επόμενη φωτογραφία και τα επόμενα εγκαίνια.

Διαφέρουν και στην ευθύνη.

Όταν κάτι στραβώσει, ο πραγματικός πολιτικός λέει "εγώ". Όταν πετύχει κάτι, λέει "εμείς". Ο πολιτικάντης κάνει το αντίθετο.

Σε αυτά τα τριάντα χρόνια έχω δει και κάτι που με κάνει να αισιοδοξώ.

Υποψήφιους χωρίς δίκτυα, χωρίς χρήματα, χωρίς όνομα, να κερδίζουν επειδή ήταν αληθινοί και είχαν σαφές μήνυμα.

Ο πολιτικάντης συχνά επικοινωνεί πιο εντυπωσιακά, αλλά η εντυπωσιακή επικοινωνία δεν αντικαθιστά την εμπιστοσύνη. Την εμπιστοσύνη την κερδίζεις με πράξεις και με συνέπεια, πολύ πριν ανοίξουν οι κάλπες.

Γι' αυτό λέω σε όσους θέλουν να διεκδικήσουν μια θέση στην αυτοδιοίκηση.

Μην ρωτάτε πρώτα "πώς θα με ψηφίσουν;". Ρωτήστε "τι θα αλλάξω;".

Και λέω στους δημότες: ρωτήστε τι έκανε ο υποψήφιος όταν δεν τον συνέφερε κάτι, τι έλεγε πριν από την προεκλογική περίοδο, ποιοι τον ακολουθούν και γιατί.



Η αυτοδιοίκηση είναι το πιο κοντινό πρόσωπο της πολιτικής. Όταν εκεί κερδίζει ο πολιτικός, κερδίζει όλη η κοινωνία.

*Ο Θανάσης Παπαμιχαήλ είναι Επικοινωνιολόγος-Συγγραφέας Οδηγών Πολιτικής Αυτοβελτίωσης (Σ.Ο.Π.Α.)

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