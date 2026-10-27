Ο τηλεοπτικός μαϊντανός δεν κέρδισε ποτέ εκλογές! του Θανάση Παπαμιχαήλ*

Ζούμε εποχή κρίσιμων πολιτικών εξελίξεων, με το ενδεχόμενο πρόωρης προσφυγής στις κάλπες να παραμένει ανοιχτό. Και τα επιτελεία πολιτικών και υποψηφίων έχουν ήδη επιδοθεί στους δικούς τους "μιντιακούς αγώνες", με στόχο λίγα λεπτά αναγνωρισιμότητας για τον επικεφαλής τους.

Η λογική είναι γνώριμη.

Όσο περισσότερο φαίνομαι, τόσο περισσότερο υπάρχω.

Παλιότερα, η συνταγή αυτή έφερνε όντως κάποια αποτελέσματα. Με τον καιρό όμως αποδείχθηκε ότι η μη στοχευμένη ή υπερβολική έκθεση κάνει περισσότερο κακό παρά καλό. Δεν είναι τυχαίο που ο λαός βάφτισε τους σταθερούς θαμώνες των πάνελ "τηλεοπτικό μαϊντανό" και "τηλεοπτική γλάστρα". Και οι δύο στολίζουν το πιάτο, κανείς όμως δεν παραγγέλνει το πιάτο για χάρη τους.

Το πρόβλημα είναι δομικό. Μια τυπική συμμετοχή σε ενημερωτική εκπομπή σημαίνει δύο ή τρία λεπτά ανάμεσα σε διακοπές, επικαλύψεις φωνών και έναν παρουσιαστή που κοιτάζει το ρολόι. Εκεί ο πολιτικός δεν προλαβαίνει να αναπτύξει τις απόψεις του ούτε να περάσει το μήνυμά του στους εν δυνάμει ψηφοφόρους. Αν πάλι θέλει να ακουστεί, του μένει ο πειρασμός της βαρύγδουπης ή προκλητικής δήλωσης, που θα "ανάψει" το πάνελ. Ανάβει, πράγματι. Το πρόβλημα είναι ότι καίει πρώτα εκείνον.

Γιατί στις μέρες μας μία και μόνο αποτυχημένη τηλεοπτική παρουσία μπορεί να τον ακολουθεί σε όλη του τη ζωή. Το απόσπασμα γίνεται βίντεο, το βίντεο viral, το viral ανεξίτηλο στίγμα. Το ίντερνετ δεν συγχωρεί και, κυρίως, δεν ξεχνά. Ό,τι ειπώθηκε σε ζωντανή μετάδοση στις 10 το βράδυ θα σχολιάζεται στο καφενείο και σε πέντε χρόνια.

Η λύση δεν είναι η εξαφάνιση. Είναι η στόχευση. Ο υποψήφιος χρειάζεται λιγότερες εμφανίσεις, αλλά σωστές: με σαφές μήνυμα, με προετοιμασία και με κοινό που πράγματι ψηφίζει στην περιοχή του. Μια συνέντευξη σε ένα τοπικό μέσο, με χρόνο και θέμα που αφορά τους δημότες, αξίζει περισσότερο από δέκα φευγαλέες παρουσίες σε εθνικό πάνελ.



Ένας προπονητής δεν στέλνει τον αθλητή του σε κάθε αγώνα. Τον στέλνει σε αυτούς που μπορεί να κερδίσει. Το ίδιο ισχύει και στην πολιτική επικοινωνία. O στόχος δεν είναι να φανείς, αλλά να πείσεις. Και για να πείσεις, χρειάζεσαι κάτι που δεν το προσφέρει κανένα πάνελ. Χρόνο, σαφήνεια και μήνυμα.



Γιατί, όπως έλεγε και μια παλιά συνταγή, ο μαϊντανός ταιριάζει σε όλα τα φαγητά. Κανείς όμως δεν έχει εκλέξει ποτέ μαϊντανό βουλευτή ή δήμαρχο.

*Ο Θανάσης Παπαμιχαήλ είναι Επικοινωνιολόγος-Συγγραφέας Οδηγών Πολιτικής Αυτοβελτίωσης (Σ.Ο.Π.Α.)

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