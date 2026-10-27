Σταυρός Χανίων: 170 αυγά Caretta caretta σε δύο φωλιές δίπλα στο υπό κατασκευή αντλιοστάσιο

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Σημαντικά στοιχεία για την αναπαραγωγή της προστατευόμενης θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta στην παραλία Παχιά Άμμος, στον Σταυρό Ακρωτηρίου Χανίων, προέκυψαν από την εκσκαφή δύο φωλιών, στις οποίες εντοπίστηκαν συνολικά 170 αυγά. Η μία φωλιά βρισκόταν σε απόσταση μόλις λίγων μέτρων από το σημείο κατασκευής του αντλιοστασίου ανεπεξέργαστων λυμάτων, για τη χωροθέτηση του οποίου εξακολουθεί να εκφράζει αντιρρήσεις ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Σταυρού (SEA).

Από τα 170 αυγά των δύο φωλιών, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε ο Σύλλογος, εκκολάφθηκαν συνολικά 154 χελωνάκια, ενώ 11 βρέθηκαν νεκρά μέσα στη δεύτερη φωλιά και πέντε αυγά δεν είχαν γονιμοποιηθεί.

Τα ευρήματα καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής δράσης που πραγματοποιήθηκε στις 23 Οκτωβρίου 2026, με διοργανωτή τον Σύλλογο Προστασίας Περιβάλλοντος Σταυρού, σε συνεργασία με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και με την υποστήριξη του Κέντρου Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία Βάμου (ΚΕΠΕΑ/ΚΠΕ).

Στη δράση συμμετείχαν κάτοικοι, επισκέπτες της περιοχής, καθώς και μέλη της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων και της Ατλαντίδας.

Την εκσκαφή των δύο φωλιών πραγματοποίησε ο βιολόγος του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης Μιχάλης Δρετάκης, ο οποίος ενημέρωσε τους συμμετέχοντες για τα χαρακτηριστικά των φωλιών, τη διαδικασία εκκόλαψης και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα νεογέννητα χελωνάκια.

Τα ευρήματα στις δύο φωλιές

Η πρώτη φωλιά εντοπίστηκε στην ανατολική πλευρά της Παχιάς Άμμου, λίγα μόλις μέτρα από το υπό κατασκευή αντλιοστάσιο ανεπεξέργαστων λυμάτων. Από τα 81 αυγά, εκκολάφθηκαν τα 79, ενώ δύο δεν είχαν γονιμοποιηθεί.

Στη δεύτερη φωλιά, στο μέσο της παραλίας, εντοπίστηκαν 89 αυγά. Από αυτά, 75 εκκολάφθηκαν, 11 χελωνάκια βρέθηκαν νεκρά μέσα στη φωλιά και τρία αυγά δεν είχαν γονιμοποιηθεί.

Image

Δώδεκα έξοδοι χελωνών τη φετινή περίοδο

Σύμφωνα με τον Σύλλογο Προστασίας Περιβάλλοντος Σταυρού, κατά τη φετινή αναπαραγωγική περίοδο καταγράφηκαν συνολικά 12 έξοδοι θαλάσσιας χελώνας στην Παχιά Άμμο.

Ωστόσο, ο έντονος κυματισμός και οι κακοκαιρίες, σε συνδυασμό με τη θέση αρκετών φωλιών κοντά στη θάλασσα, είχαν ως αποτέλεσμα να χαθούν τα ίχνη πολλών από αυτές, καθιστώντας αδύνατο τον εντοπισμό και την εκσκαφή τους.

Στα τέλη Αυγούστου, με τη συνδρομή του Συλλόγου για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας ΑΡΧΕΛΩΝ, πραγματοποιήθηκε προσπάθεια εντοπισμού αυγοθαλάμων σε φωλιές για τις οποίες είχε ολοκληρωθεί η εκτιμώμενη περίοδος επώασης και πιθανής εκκόλαψης.

Σκοπός ήταν να πραγματοποιηθούν εκσκαφές και να συγκεντρωθούν στοιχεία για την αναπαραγωγή του είδους.

Σε μία από τις φωλιές, η οποία βρισκόταν σε σημείο μακριά από τη θάλασσα, καταγράφηκε εκκόλαψη, με τους λουόμενους να παρακολουθούν τα νεογέννητα χελωνάκια να κατευθύνονται προς το νερό.

Εκκολάψεις είχαν σημειωθεί σε τουλάχιστον τρεις ακόμη φωλιές, πριν καταστραφούν οι προστατευτικές περιφράξεις τους από τα κύματα.

Γιατί δεν δημοσιοποιήθηκαν φωτογραφίες από τις εκκολάψεις



Ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Σταυρού αναφέρει ότι επέλεξε να μη δημοσιεύσει άμεσα φωτογραφίες και βίντεο από τις εκκολάψεις, προκειμένου να μην προκληθεί όχληση κατά την ευαίσθητη αυτή διαδικασία.

Όπως εξηγεί, η εμπειρία προηγούμενων ετών είχε δείξει ότι αντίστοιχες δημοσιεύσεις προσέλκυαν επισκέπτες στην παραλία κατά τις νυχτερινές ώρες, οι οποίοι αναζητούσαν χελωνάκια χρησιμοποιώντας φακούς, διαταράσσοντας τη φυσική διαδικασία.

Όλα τα διαθέσιμα δεδομένα έχουν κοινοποιηθεί στον ΑΡΧΕΛΩΝ και στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, προκειμένου να αξιοποιηθούν στην επιστημονική παρακολούθηση της αναπαραγωγής της Caretta caretta στην περιοχή του Σταυρού.

Οι αντιρρήσεις για το αντλιοστάσιο





Ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Σταυρού χαρακτηρίζει την Παχιά Άμμο ως τον σημαντικότερο βιότοπο αναπαραγωγής της προστατευόμενης θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta στο Ακρωτήρι Χανίων.

Στο πλαίσιο αυτό, επαναφέρει τις αντιρρήσεις του για τη χωροθέτηση του αντλιοστασίου ανεπεξέργαστων λυμάτων, το οποίο κατασκευάζεται σε απόσταση λίγων μέτρων από περιοχές φωλεοποίησης.

Όπως επισημαίνει, η συγκεκριμένη χωροθέτηση προκαλεί ανησυχία και ερωτήματα σχετικά με την προστασία του οικοσυστήματος της παραλίας.

Ο Σύλλογος δηλώνει ότι θα συνεχίσει τις προσπάθειές του για την αλλαγή της θέσης του αντλιοστασίου, διεκδικώντας λύση που θα διασφαλίζει την προστασία της Παχιάς Άμμου και του φυσικού της πλούτου.

Παράλληλα, υπογραμμίζει την ανάγκη διαφύλαξης των συνθηκών αναπαραγωγής της Caretta caretta στην περιοχή, ώστε η παραλία να συνεχίσει να αποτελεί ασφαλή χώρο φωλεοποίησης για το προστατευόμενο είδος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η Ιορδανία εξαπολύει βομβαρδισμούς στη Συρία μετά την επίθεση σε ελληνορθόδοξη εκκλησία