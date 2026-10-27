Κρήτη: "Νηνεμία" στις τιμές τροφίμων - πλην των κηπευτικών - πριν την "καταιγίδα" τέλος του χρόνου

Σχετική σταθερότητα παρουσιάζουν οι τιμές στα περισσότερα προϊόντα των σούπερ μάρκετ αυτή την περίοδο, με τις μεγάλες επιβαρύνσεις να εντοπίζονται κυρίως στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Αυτό προκύπτει από τις δηλώσεις του προέδρου του Επιστημονικού Σωματείου Logistics Κρήτης, Νεκτάριου Κανακαράκη στο Ράδιο Κρήτη και την εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη, ο οποίος αποτύπωσε την τρέχουσα εικόνα της αγοράς, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ποιες κατηγορίες προϊόντων δέχονται πιέσεις και πότε αναμένεται νέο κύμα ανατιμήσεων.

Σύμφωνα με τον κ. Κανακαράκη, η γενικότερη ροή στα σούπερ μάρκετ δεν καταγράφει νέες αυξήσεις αυτή τη στιγμή, με εξαίρεση συγκεκριμένες κατηγορίες που είχαν επισημανθεί και σε προηγούμενη παρέμβασή του στο Ράδιο Κρήτη. Οι εξαιρέσεις αυτές αφορούν : Μέλι, κατεψυγμένα προϊόντα και μπαχαρικά και καθαριστικά προϊόντα. Σημαντική επιβάρυνση λόγω της ανόδου των τιμών των πρώτων υλών καταγράφουν και τα είδη συσκευσίας

Όπως εξήγησε ο πρόεδρος του σωματείου, οι συγκεκριμένες ανατιμήσεις είναι απόρροια εξωγενών παραγόντων, με κυριότερες τη διεθνή αύξηση της τιμής του πετρελαίου και τις γεωπολιτικές αναταράξεις που προκαλεί ο πόλεμος στο Ιράν. Ο ίδιος εκτίμησε ότι το επόμενο γενικευμένο κύμα ανατιμήσεων στην αγορά προσδιορίζεται για το τέλος της χρονιάς. Μάλιστα επεσήμανε ότι αυτή την περίοδο η κίνηση στην αγορά τροφίμων αλλά και σε είδη ένδυσης και υπόδησης είναι υποτονική.

Στον αντίποδα, η κατάσταση στα νωπά προϊόντα είναι τελείως διαφορετική. Οι καιρικές συνθήκες έχουν πλήξει σοβαρά την παραγωγή σε περιοχές όπως το Οροπέδιο Λασιθίου, οδηγώντας σε κατακόρυφη αύξηση των τιμών σε κηπευτικά, φρούτα και λαχανικά.

Η σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο αποτυπώνει ανάγλυφα το μέγεθος της επιβάρυνσης. Οι τιμές στα οπωροκηπευτικά εμφανίζονται αυξημένες κατά 25% μεσοσταθμικά. Η άνοδος αυτή αποτυπώνεται έντονα στην τιμή της ντομάτας, ενώ σημαντικά επηρεασμένες είναι και οι πατάτες. Παρά τις αυξημένες τιμές, το καταναλωτικό κοινό δεν αντιμετωπίζει προβλήματα ελλείψεων. Σε παρέμβασή του, ο πρόεδρος των εμπόρων της Κεντρικής Λαχαναγοράς Ηρακλείου Μιχάλης Κονσολάκης διαβεβαίωσε μιλώντας επίσης στο Ράδιο Κρήτη ότι υπάρχει πλήρης επάρκεια αγαθών στην αγορά Η σταθερότητα της τροφοδοσίας, όπως είπε, εξασφαλίζεται μέσω εισαγωγών από την υπόλοιπη Ελλάδα, καθώς καταφθάνουν συνεχώς κηπευτικά προϊόντα εκτός Κρήτης για να καλύψουν τα κενά της τοπικής παραγωγής. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της πατάτας, η οποία εισάγεται αυτή την περίοδο σε μεγάλες ποσότητες από την περιοχή του Νευροκοπίου για την κάλυψη των αναγκών των καταναλωτών.

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