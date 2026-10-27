Κρήτη: Αρχιερατικό Συλλείτουργο και προσκύνημα της Παναγίας Σουμελά στο Πέραμα Μυλοποτάμου

Το πρωί της Δευτέρας, 26ης Οκτωβρίου 2026, εορτή του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλύτου, τελέσθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Περάματος Μυλοποτάμου, Αρχιερατικό Συλλείτουργο, με την ευκαιρία και της προσκυνητής ελεύσεως της Ιεράς και Θαυματουργού Εικόνας της Παναγίας Σουμελά και αποτμημάτων Ιερών Λειψάνων του Αγίου Δημητρίου.

Κατά τον Όρθρο χοροστάτησε, του Αρχιερατικού Συλλείτουργου προεξήρχε και τον Θείο Λόγο κήρυξε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, συλλειτουργούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Προδρόμου.

Παρέστησαν οι τοπικές Αρχές, μεταξύ των οποίων ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου κ. Γεώργιος Κλάδος, ο Βουλευτής Ρεθύμνου κ. Μανώλης Χνάρης, καθώς και ο επιχειρηματίας και ευεργέτης του τόπου και της τοπικής μας Εκκλησίας κ. Γεώργιος Σιγανός, ο οποίος δραστηριοποιείται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

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Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Πρόδρομος ευχαρίστησε τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βεροίας κ. Παντελεήμονα και τον Πρόεδρο του Σωματείου «Παναγία Σουμελά» κ. Γεώργιο Τανιμανίδη για τη μεγάλη ευλογία της μεταφοράς της Ιεράς Εικόνας στην έδρα του Δήμου Μυλοποτάμου, ώστε να έχουν όλοι οι κάτοικοι την ευκαιρία να προσκυνήσουν την Παναγία του Πόντου.

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Ακολούθως, ο Προϊστάμενος της Ενορίας, Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Αλεξανδράκης, προσέφερε στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βεροίας κ. Παντελεήμονα μία αρχιερατική ράβδο, ως ανάμνηση της επισκέψεώς του. Ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου κ. Γεώργιος Κλάδος ομίλησε επίκαιρα προς το εκκλησίασμα, ενώ σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος του Σωματείου «Παναγία Σουμελά» κ. Γεώργιος Τανιμανίδης.

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Κατά το κήρυγμά του, ο Σεβασμιώτατος κ. Παντελεήμων αναφέρθηκε στη διαχρονική προστασία του Αγίου Δημητρίου και της Υπεραγίας Θεοτόκου, στον ιστορικό συνεορτασμό τους στη Θεσσαλονίκη, καθώς και στην επανακομιδή από την Ιταλία τμήματος των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Δημητρίου, στην οποία είχε συμβάλει ο ίδιος κατά τη διακονία του στη Θεσσαλονίκη.

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Ομιλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος

«Μέγαν εὕρατο ἐν τοῖς κινδύνοις, σέ ὑπέρμαχον ἡ οἰκουμένη, ἀθλοφόρε τά ἔθνη τροπούμενον», ψάλλει σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας ἀλλά καί κάθε πιστός σέ ὅλη τήν ὑπ᾽ οὐρανόν οἰκουμένη πρός τιμήν τοῦ συμπαθεστάτου μάρτυρος τοῦ Κυρίου, πρός τιμήν τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ μυροβλύτου. Διότι ὄχι μόνο ἡ προσφιλής πατρίδα του, ἡ Θεσσαλονίκη, ἀπήλαυσε ἐπί αἰῶνες καί ἀπολαμβάνει μέχρι σήμερα τήν προστασία του, ἀλλά καί ὁλόκληρη οἰκουμένη ἔχει βρεῖ στήν ἱερή μορφή του τόν «μέγαν ὑπέρμαχον ἐν τοῖς κινδύνοις», τόν φιλάνθρωπο βοηθό τῶν ἐν ἀνάγκαις εὑρισκομένων καί τήν χάριν του ἐξαιτουμένων ἀνθρώπων.





Καί ἐάν ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος ὑπῆρξε προστάτις καί Ὑπέρμαχος Στρατηγός γιά τήν βασιλίδα τῶν πόλεων, τήν Κωνσταντινούπολη, καί ἡ περίπυστη καί θαυματουργή εἰκόνα της στή Μονή τῆς Παναγίας Σουμελᾶ, πού μεταφέραμε σήμερα ἐδῶ στόν ναό σας, γιά νά τήν προσκυνήσετε καί νά λάβετε τή χάρη της, ἦταν ἡ προστασία καί ἡ καταφυγή τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ, ὁ ἑορταζόμενος καί τιμώμενος σήμερα ἅγιος μεγαλομάρτυς καί μυροβλύτης καί θαυματουργός Δημήτριος, τοῦ ὁποίου ἀπότμημα τοῦ ἱεροῦ λειψάνου κομίσαμε μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐτησίου μνήμης του καί τῆς παρουσίας μας ἐδῶ, γιά νά τό ἀσπασθεῖτε καί νά λάβετε τήν εὐλογία του, μαζί μέ τή χάρη τῆς θαυματουργοῦ εἰκόνος τῆς Παναγίας Σουμελᾶ, ὑπῆρξε καί ὑπάρχει ὁ προστάτης καί ἔφορος τῆς μεγαλωνύμου πόλεως Θεσσαλονίκης, τήν ὁποία ἔσωσε πολλές φορές ἀπό ποικίλους ἐχθρούς καί κινδύνους πού τήν ἀπειλοῦσαν.

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Δέν εἶναι ὅμως ἡ πρώτη φορά πού ἡ μνήμη τοῦ μεγαλομάρτυρος ἁγίου Δημητρίου τοῦ μυροβλύτου πανηγυρίζεται μέ τήν παρουσία μιᾶς θαυματουργοῦ εἰκόνος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Ἤδη ἀπό τόν 14ο αἰώνα εἶχε καθιερωθεῖ στή Θεσσαλονίκη ὁ συνεορτασμός τοῦ προστάτου τῆς πόλεως ἁγίου Δημητρίου μέ τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, συνεορτασμός πού παρέπεμπε στίς κοινές ἀρετές τοῦ μεγαλομάρτυρος ἁγίου μέ τήν Παναγία Παρθένο. Ἀνάμεσα σέ αὐτές πρωτεύουσα θέση ἔχει ἡ καθαρότητα τῆς ψυχῆς καί τῆς ζωῆς του, ἀλλά καί ἡ παρθενία καί τήν ἁγνότητα, οἱ ὁποῖες τόν χαρακτήριζαν.





Ἀποτελεῖ, λοιπόν, ἀγαθή συγκυρία τό γεγονός ὅτι σήμερα, χιλιόμετρα μακριά ἀπό τήν πόλη του, τή Θεσσαλονίκη, τιμᾶται ὁ μεγαλομάρτυς τοῦ Χριστοῦ καί ἀθλοφόρος Δημήτριος ἐδῶ στόν τόπο σας, μέ τήν παρουσία τῆς σεπτῆς καί χαριτοβρύτου εἰκόνος τῆς Παναγίας Σουμελᾶ, τοῦ ἱεροῦ αὐτοῦ θησαυρίσματος τῆς πίστεως καί τῆς εὐλαβείας τῶν πατέρων μας καί τῆς ἀγάπης τους πρός τήν Παναγία.





Ὑπάρχει ὅμως καί μία δεύτερη ἀγαθή συγκυρία γιά τή σημερινή ἡμέρα. Καί αὐτή εἶναι ὅτι ἑορτάζουμε τήν παμφαῆ μνήμη τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ μυροβλύτου καί προσκυνοῦμε τή θαυματουργό καί ἱστορική εἰκόνα τῆς Παναγίας Σουμελᾶ μαζί μέ τό χαριτόβρυτο λείψανό του ἐδῶ στόν νέο καί περικαλλῆ ναό ἑνός ἄλλου μυροβλύτου ἁγίου, συγχρόνου τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ μυροβλύτου,

στόν ναό τοῦ ἁγίου Νικολάου, ἐπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας, ὁ ὁποῖος χαρακτηρίζεται ἀπό ὁρισμένους ἐγκωμιαστές του καί αὐτός μυροβλύτης, ἐνῶ γεραίρεται καί τιμᾶται ὡς προστάτης τῶν ἀδικουμένων καί βοηθός τῶν κινδυνευόντων στή θάλασσα ἀλλά καί στή θάλασσα τῶν θλίψεων καί τῶν βιοτικῶν δυσχερειῶν.

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Ἡ χαρά καί ἡ συγκίνησή μου εἶναι σήμερα μεγάλη, καθώς μέ τήν φιλάδελφη πρόσκληση τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου, τοῦ προσφιλοῦς ἀδελφοῦ Μητροπολίτου Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Προδρόμου, εἶχα τήν εὐκαιρία νά μεταφέρω στήν κοινότητά σας καί στόν ναό σας ὄχι μόνο τή σεπτή καί ἱστορική εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Σουμελᾶ ἀλλά καί τμῆμα τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ μυροβλύτου, τό ὁποῖο μέ ἀξίωσε ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ καί τοῦ ἁγίου νά ἐπανακομίσω πρίν ἀπό σχεδόν πενήντα χρόνια, ὅταν νέος κληρικός διακονοῦσα ὡς προϊστάμενος τοῦ ἱεροῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου τῆς Θεσσαλονίκης, ἀπό τήν Ἰταλία καί τό San Lorenzo in Campo, ὅπου τά εἶχαν μεταφέρει οἱ Σταυροφόροι, καταλαμβάνοντας τόν 13ο αἰώνα τή Θεσσαλονίκη, καί εἶχαν παραμείνει ἐκεῖ λησμονημένα γιά σχεδόν 800 χρόνια.





Γιά τήν εὐκαιρία αὐτή καί τή χαρά τῆς σημερινῆς πανηγύρεως θά ἤθελα νά εὐχαριστήσω γιά μία ἀκόμη φορά τόν Σεβασμιώτατο Ἅγιο Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Πρόδρομο, καί νά εὐχηθῶ ταπεινά καί ἀπό καρδίας ἡ χάρη τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τῆς μητέρας καί προστάτιδος τῶν Ποντίων καί ὅλων τῶν χριστιανῶν, ἀλλά καί τοῦ ὑπερμάχου τῆς οἰκουμένου ἁγίου Δημητρίου, νά σᾶς διαφυλάττουν ὑγιεῖς καί κοντά στόν Θεό καί στήν Ἐκκλησία μας, διότι αὐτή εἶναι ἡ κιβωτός τῆς πίστεώς μας ἀλλά καί τῆς σωτηρίας μας. Καί ἐάν ἐμεῖς ἀκολουθοῦμε τά ἴχνη τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἄν ἀκολουθοῦμε τά ἴχνη τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ μυροβλύτου, θά μᾶς προστατεύουν ἀπό κάθε κίνδυνο καί ἀπό κάθε πειρασμό καί θά εὐλογοῦν καί τόν τόπο σας καί τήν ἁγιοτόκο Κρήτη καί τήν πατρίδα μας.

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