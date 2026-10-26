Κρήτη και Πόντος έγιναν "ένα": Συγκίνηση στην υποδοχή της Παναγίας Σουμελά στα Ανώγεια

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Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, θρησκευτικής ευλάβειας και εθνικής υπερηφάνειας πραγματοποιήθηκε η επίσημη υποδοχή της Ιερής και θαυματουργής Εικόνας της Παναγίας Σουμελά στα ιστορικά Ανώγεια της Κρήτης. Δύο εμβληματικοί πολιτισμοί της ελληνικής παράδοσης, ο κρητικός και ο ποντιακός, έγιναν «ένα» κάτω από τη σκιά του Ψηλορείτη, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα ενότητας και κοινής ιστορικής μνήμης.

Η προσέλευση των πιστών ξεκίνησε από νωρίς, καθώς εκατοντάδες Ανωγειανοί, αλλά και επισκέπτες από ολόκληρη τη Μεγαλόνησο, κατέκλυσαν κάθε γωνιά του οικισμού.

Το highlight της εκδήλωσης αποτέλεσε η εντυπωσιακή πομπή στον κεντρικό δρόμο του χωριού: δεκάδες αγόρια και κορίτσια των Ανωγείων, ντυμένα με τις περήφανες, παραδοσιακές κρητικές φορεσιές, συνόδευσαν την Εικόνα δημιουργώντας μια συγκλονιστική ανθρώπινη αλυσίδα τιμής και σεβασμού.

Η ατμόσφαιρα ηλεκτρίστηκε όταν οι παραδοσιακοί ήχοι της ποντιακής λύρας άρχισαν να αντηχούν στα σοκάκια του Ψηλορείτη.

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Ο μοναδικός αυτός μουσικός «διάλογος» ανάμεσα στην ποντιακή λύρα και τον ανωγειανό αέρα συνόδευσε την πομπή μέχρι την ιστορική πλατεία Αρμί.

Εκεί, στο κεντρικότερο σημείο των Ανωγείων, έχει στηθεί ένα αδιάκοπο λαϊκό προσκύνημα. Το πλήθος συρρέει με δάκρυα στα μάτια για να ασπαστεί το ιερό κειμήλιο του Ποντιακού Ελληνισμού, σε μια εκδήλωση που ξεπέρασε τον στενά θρησκευτικό χαρακτήρα και εξελίχθηκε σε μια κορυφαία στιγμή πολιτιστικής αδελφοποίησης.

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Είναι μια μέρα που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη του τόπου μας», δήλωσε συγκινημένος κάτοικος της περιοχής, αποτυπώνοντας το συναίσθημα όλων όσοι βρέθηκαν στο Αρμί και έγιναν μάρτυρες αυτής της ιστορικής συνάντησης.

* φωτογραφίες: Γιώργης Μπαγκέρης - facebook

* Βίντεο: Λουκία Χαχλιούτη - Κανά

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