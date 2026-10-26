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ΚΡΗΤΗ

Η Περιφέρεια Κρήτης τίμησε την ΕΣΗΕΠΗΝ για τη συμβολή της στην ενημέρωση και την πρόληψη

παπουτσακης περιφερεια
clock 20:50 | 26/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Με τη συμμετοχή περισσότερων από 4.000 παιδιών και ενηλίκων ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 3ο Φεστιβάλ Πρόληψης της Περιφέρειας Κρήτης, στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου. Για δύο ημέρες, παιδιά, γονείς, εκπαιδευτικοί, επιστήμονες και εθελοντές συμμετείχαν σε εκπαιδευτικά προγράμματα και βιωματικές δράσεις, αναδεικνύοντας την πρόληψη ως καθημερινή στάση ζωής.

H Περιφέρεια Κρήτης απένειμε  τιμητική διάκριση στην ΕΣΗΕΠΗΝ,, ως αναγνώριση της ουσιαστικής συμβολής της στην ανάδειξη της πρόληψης και στην ευαισθητοποίηση των πολιτών. Το βραβείο παρέδωσαν στον Αντιπρόεδρο της Αντώνη Παπουτσάκη, ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης, Νίκος Ξυλούρης, και ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου, Νίκος Συριγωνάκης.

Η Περιφέρεια Κρήτης έχει θέσει την πρόληψη στο επίκεντρο μιας συλλογικής προσπάθειας, στην οποία η ενημέρωση αποτελεί βασικό εργαλείο. Η διαχρονική συνεργασία με την ΕΣΗΕΠΗΝ και η συμβολή της στην προβολή δράσεων πρόληψης ενισχύουν ουσιαστικά την προσπάθεια να φτάσουν τα μηνύματα της πρόληψης σε κάθε πολίτη.

εκδηλωση περιφερεια

Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η συμμετοχή μελών της ΕΣΗΕΠΗΝ σε εκπαιδευτικά σεμινάρια ΚΑΡΠΑ, στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΖΩΗ», αναδεικνύοντας στην πράξη τη σύνδεση της ενημέρωσης με την πρόληψη και την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Η συνεργασία αυτή αποτελεί ένα ουσιαστικό παράδειγμα θεσμικής συνέργειας, μέσα από την οποία η πρόληψη μετατρέπεται σε γνώση, ενημέρωση και κοινωνική δράση.

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