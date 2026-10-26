«Χαρτοδιαδρομές» σε Ζώμινθο και Ανώγεια στις 7 Νοεμβρίου – Πολιτιστική ξενάγηση με την Αθηνά Κυριακάκη-Σφακάκη

Στη Ζώμινθο και τα Ανώγεια, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2026, η επόμενη ξενάγηση στο πλαίσιο της δράσης «Χαρτοδιαδρομές… στο Δήμο μας», που πραγματοποιεί ο Δήμος Ηρακλείου και η Αντιδημαρχία Εθελοντισμού σε συνεργασία με το Δίκτυο Σχολείων Εθελοντισμού και Πολιτότητας και την ομάδα «Έλα Μαζί Μας» και την εθελοντική προσφορά της ξεναγού Αθηνάς Κυριακάκη- Σφακάκη.



Το σημείο συνάντησης θα είναι ο Δημοτικός χώρος στάθμευσης πρώην «Καράβολας» στις 09:00. Στο επίκεντρο της συγκεκριμένης δράσης βρίσκεται το μινωικό ανακτορικό συγκρότημα της Ζωμίνθου, ένας σημαντικός αρχαιολογικός χώρος που συνδέεται με τον μινωικό πολιτισμό και την ιστορική διαδρομή της Κρήτης. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά ένα παραδοσιακό μιτάτο, ανακαλύπτοντας στοιχεία της κτηνοτροφικής ζωής και της ποιμενικής παράδοσης του Ψηλορείτη.



Η εκδρομή θα συνεχιστεί στα Ανώγεια, έναν τόπο με ιδιαίτερη ιστορική και πολιτιστική ταυτότητα, γνωστό για την παράδοση και την αυθεντικότητά του. Εκεί θα γευματίσουν. Στην συνέχεια οι συμμετέχοντες θα επισκεφτούν το Ψηφιακό Μουσείο στα Ανώγεια και στο Περαχώρι, την οικία του Ν. Ξυλούρη, καθώς και την έκθεση υφαντικής, γνωρίζοντας από κοντά την τέχνη, τη δημιουργικότητα και την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Την εθελοντική ξενάγηση θα πραγματοποιήσει η Αθηνά Ν. Κυριακάκη-Σφακάκη, η οποία θα συνοδεύσει τους συμμετέχοντες σε μια διαδρομή γνώσης και ανακάλυψης. Η μεταφορά θα γίνει οργανωμένα με πούλμαν ( μεταφορά – γεύμα : κόστος 35 ευρώ). Για δηλώσεις συμμετοχής και πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 2813 409758 ή στο email [email protected].



Η Αντιδημαρχία Εθελοντισμού του Δήμου Ηρακλείου συνεχίζει, μέσα από τις «Χαρτοδιαδρομές», να ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή των πολιτών και να δημιουργεί ευκαιρίες για πολιτιστική γνώση, επικοινωνία και συλλογικές εμπειρίες, αναδεικνύοντας τον ιστορικό και πολιτιστικό πλούτο της Κρήτης.

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