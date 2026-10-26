Ιαπωνία: Έκτακτα μέτρα της κυβέρνησης έπειτα από ξαφνική αύξηση κυβερνοεπιθέσεων

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Η Ιαπωνία θα προετοιμάσει μια σειρά έκτακτων μέτρων για την κυβερνοασφάλεια έπειτα από μια ξαφνική αύξηση κυβερνοεπιθέσεων, ανακοίνωσε σήμερα η πρωθυπουργός Σαναέ Τακαΐτσι .

Κατά τη διάρκεια έκτακτης συνεδρίασης με το υπουργικό της συμβούλιο, η Τακαΐτσι δήλωσε ότι το Τόκιο θα συμμετάσχει στις διεθνείς προσπάθειες για τον εντοπισμό χάκερς.

Τις τελευταίες εβδομάδες, δεκάδες εταιρείες στην Ιαπωνία έχουν αναφέρει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα συστήματά τους και πιθανές διαρροές δεδομένων πελατών.

«Η κατάσταση είναι σοβαρή και υπάρχει αυξανόμενη ανησυχία (...) για ενδεχόμενη αθέμιτη χρήση των πληροφοριών που έχουν διαρρεύσει, εξ ου και η ανάγκη να ενισχύσουμε γρήγορα τα αντίμετρα», τόνισε η πρωθυπουργός στη συνεδρίαση.

«Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, η κυβέρνηση θα αναπτύξει μια σειρά έκτακτων μέτρων», πρόσθεσε.

Ένα κινεζικό εργαλείο κυβερνοασφάλειας που βασίζεται στην Τεχνητή Νοημοσύνη με την ονομασία Artex χρησιμοποιήθηκε σε μια σειρά πρόσφατων κυβερνοεπιθέσεων με στόχο ιαπωνικές εταιρείες, επιβεβαίωσε την περασμένη εβδομάδα το παρακλάδι κυβερνοασφάλειας του GMO Internet Group με έδρα το Τόκιο. Ο GMO Internet Group ήταν ο ίδιος στόχος κυβερνοεπίθεσης.

Ένας χάκερ απαίτησε από την εταιρεία να πληρώσει 50 εκατομμύρια δολάρια μέχρι την περασμένη Τετάρτη, δήλωσε ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Μασατόσι Κουμαγκάι, σε ανακοίνωσε που δημοσιεύθηκε χθες.

Η ικανότητα της Τεχνητής Νοημοσύνης να βρίσκει άγνωστους μέχρι τώρα τρόπους για να παραβιάζει συστήματα υπολογιστών βρίσκεται στο επίκεντρο της παγκόσμιας προσοχής, με κορυφαίες εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης να παρέχουν ολοένα και πιο εξελιγμένα μοντέλα.

Το Artex, ένα εργαλείο δοκιμών ασφάλειας ανοιχτού κώδικα, σχεδιάστηκε για να βοηθά τις εταιρείες να αξιολογούν τις άμυνες ΑΙ τους μέσω δοκιμών ασφαλείας που στοχεύουν στην ανίχνευση πιθανών αδυναμιών.

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