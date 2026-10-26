Πρόταση Κεγκέρογλου για «Πάρκο Κρητικής Χλωρίδας και Πανίδας» 620 στρεμμάτων στο Αρκαλοχώρι

Τη δημιουργία «Πάρκου Κρητικής Χλωρίδας και Πανίδας», στη θέση «Κεφάλας» στο Αρκαλοχώρι, ζητάει με έγγραφο του, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου. Το έγγραφο απευθύνεται στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών ΧρΊστο Δήμα, στον Γενικό Διευθυντή του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης Νίκο Αναστασίου, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο Κώστα Τριάντη και στον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη, με το Δήμαρχο να προτείνει τη δημιουργία του «Πάρκου Κρητικής Χλωρίδας και Πανίδας», σε έκταση περίπου 620 στρεμμάτων, η οποία έχει απαλλοτριωθεί για τις ανάγκες ενδεχόμενης μελλοντικής επέκτασης του αεροδιαδρόμου του νέου αεροδρομίου, από τα 3.200 στα 3.800 μέτρα.

Επειδή σύμφωνα με την επιστολή του Δημάρχου, η προοπτική αυτή, αν δεν είναι μηδενικών πιθανοτήτων, είναι τουλάχιστον μακρινή, προτείνεται η αξιοποίηση του χώρου για τη δημιουργία ενός οργανωμένου πάρκου αφιερωμένου στην κρητική χλωρίδα και πανίδα, με περιβαλλοντικό, εκπαιδευτικό και αναπτυξιακό χαρακτήρα.

Μάλιστα, ο Δήμος προτίθεται να προχωρήσει και στην εκπόνηση της αναγκαίας μελέτης για τη διαμόρφωση και την αξιοποίηση του χώρου και επιπλέον για το διαχειριστικό μοντέλο του Πάρκου που ενδεχομένως προκύψει σε συνεννόηση με τον Διεθνή Αερολιμένα Κρήτης (ΔΑΗΚ) αλλά και τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.).

Παράλληλα, ο Δήμαρχος στο αίτημα του, εκφράζει τον προβληματισμό του για την αποψίλωση τμήματος της απαλλοτριωμένης έκτασης, στη νότια πλευρά της, από αυτοφυή δέντρα, πουρνάρια, κατσοπρίνια, αγριοβελανιδιές και άλλα θαμνώδη φυτά. Το ζήτημα έχει τεθεί υπόψη της Δημοτικής Αρχής από κατοίκους του οικισμού Αυλής, της Δημοτικής Κοινότητας Κασσάνων και της Δημοτικής Κοινότητας Αρκαλοχωρίου, οι οποίοι εκφράζουν ερωτήματα τα οποία η Δημοτική Αρχή αδυνατεί να απαντήσει.

Με αυτό το δεδομένο, ο Δήμος ζητά από τους αρμόδιους φορείς να ενημερωθεί εγγράφως για τους λόγους της αποψίλωσης καθώς και για τις δραστηριότητες ή τις παρεμβάσεις που ενδεχομένως προβλέπονται στη συγκεκριμένη έκταση.

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας αναμένει τις επίσημες απαντήσεις των αρμόδιων φορέων τόσο για την πρόταση δημιουργίας του «Πάρκου Κρητικής Χλωρίδας και Πανίδας» όσο και για το ζήτημα της αποψίλωσης, με στόχο την υπεύθυνη ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας και τη διερεύνηση των δυνατοτήτων αξιοποίησης του χώρου με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και στις ανάγκες της περιοχής.

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