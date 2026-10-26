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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: "Φωτιές" στην εστίαση για τα 3,5 μέτρα απόσταση ανάμεσα στα τραπεζοκαθίσματα

τραπεζοκαθίσματα
clock 16:39 | 26/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Μια νέα κανονιστική πράξη που αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή από το Νοέμβριο, έχει ανάψει «φωτιές» στην εστίαση καθώς αυξάνει δραστικά την απόσταση ανάμεσα στα τραπεζοκαθίσματα. Κεντρικός πυρήνας της νέας κανονιστικής πράξης είναι ότι θα πρέπει τα καταστήματα που αναπτύσσουν τα τραπεζοκαθίσματα τους στην προβολή της εισόδου τους, να διασφαλίζουν απόσταση 3,5 μέτρων.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι εάν ένα κατάστημα αναπτύσσει μια σειρά από τραπεζοκαθίσματα έξω από την είσοδο του και παράλληλα έχει τοποθετήσει τραπεζοκαθίσματα ακριβώς απέναντι θα πρέπει να έχει διασφαλίζει μια ελάχιστη απόσταση 3,5 μέτρων ανάμεσα στις δύο σειρές, διότι σε αντίθετη περίπτωση δεν θα μπορεί να αδειοδοτηθεί.

εστίαση

Η κανονιστική αυτή έχει στόχο τη διευκόλυνση της προσβασιμότητας και ήδη έχει γίνει και η πρώτη συνάντηση των καταστηματαρχών της εστίασης με το Δήμο Ηρακλείου όπου έχει ξεκαθαριστεί ότι ο νόμος θα πρέπει να εφαρμοστεί οριζόντια και μάλιστα έχει ξεκαθαριστεί ότι από τον επόμενο μήνα θα αρχίσουν οι έλεγχοι για την πρακτική υλοποίηση του.

Το όλο θέμα όπως είναι φυσικό  έχει ανάψει «φωτιές» καθώς υπάρχουν περιοχές της πόλης που η εστίαση αναπτύσσει έντονη δραστηριότητα και το νέο πλαίσιο που επιχειρεί να εφαρμόσει ο Δήμος Ηρακλείου βάζει περιορισμούς που φέρνουν μεγάλες ανατροπές.

Τραπεζοκαθίσματα - εστίαση

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ευρύτερη περιοχή της οδού Καγιαμπή, ένας στενός δρόμος της πόλης όπου σε όλο το μήκος της τοποθετούνται τραπεζοκαθίσματα και από τις δύο πλευρές με αποτέλεσμα να υπάρχει ένας ασφυκτικός διάδρομος που ασφαλώς δεν ανταποκρίνεται στα 3,5 μέτρα τα οποία ορίζονται σαν όριο ασφαλείας από την πλευρά του Δήμου για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας των πολιτών.

Η πλευρά των καταστηματαρχών υποστηρίζει ότι το όριο των 3,5 μέτρων δεν μπορεί να είναι οριζόντιο, καθώς υπάρχουν δρόμοι που είναι τόσο στενοί ή και αδιέξοδοι που δεν μπορούν να περάσουν οχήματα της πυροσβεστικής ή ασθενοφόρα. Στο πλαίσιο αυτό υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να γίνει ένας διαφορετικός σχεδιασμός, να υπάρξει μια χαρτογράφηση των καταστημάτων  και σε κάποια σημεία που υπάρχουν αντικειμενικά προβληματα το μέτρο να μην εφαρμοστεί.

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