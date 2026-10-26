Σεισμός 4,2 Ρίχτερ στην Κρήτη – Το επίκεντρο κοντά στη Ζάκρο

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Ένας σεισμός στην Κρήτη μεγέθους 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε τη Δευτέρα (26/10), στις 15:20, στην περιοχή της Ζάκρου, στο Λασίθι.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου , το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίζεται περίπου 6 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Ζάκρου, στην ανατολική Κρήτη. Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα.

Η σεισμική δόνηση, για την ακρίβεια, καταγράφηκε στις 15:20:04 ώρα Ελλάδας, με γεωγραφικές συντεταγμένες 35,0774° βόρειο πλάτος και 26,1983° ανατολικό μήκος.

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