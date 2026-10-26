Υπόθεση «Χωριάτικο»: Συνελήφθη ο πρώην συνδικαλιστής της ΓΕΝΟΠ Ρίζος Ρίζος

Χειροπέδες πέρασαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στον πρώην συνδικαλιστή της ΓΕΝΟΠ Ρίζο Ρίζο ο οποίος φέρεται να ήταν το δεξί χέρι του ιδιοκτήτη της αλυσίδας φούρνων «Χωριάτικο», Άγγελου Γιαννακόπουλου που κατηγορείται για φορολογική απάτη 100 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο πρώην οργανωτικός γραμματέας της ΓΕΝΟΠ Ρίζος Ρίζος φέρεται να αποτελούσε στενό συνεργάτη του επιχειρηματία και να γνώριζε για τις παράνομες δραστηριότητες. Ο Ρίζος Ρίζος, που βρίσκεται μεταξύ των 59 συλληφθέντων, φέρεται να ήταν στενός συνεργάτης του «εγκέφαλου» της απάτης, ενώ λειτουργούσε και ως ενδιάμεσος με τους αχυρανθρώπους που τοποθετούνταν σε θέσεις – κλειδιά.

O Ριζος Ρίζος, που χαρακτηριζόταν ως δυναμικό στέλεχος της ΓΕΝΟΠ, είχε εμπλακεί σε σκάνδαλο την περίοδο 2010- 2012 , το λεγόμενο « ΓΕΝΟΠ -tours” που αφορούσε διασπάθιση δημοσίου χρήματος και πήρε τον δρόμο της δικαιοσύνης μετά από σχετικό έλεγχο του ΣΔΟΕ και πόρισμα του τότε Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Λέανδρου Ρακιντζή.

Ο εν λόγω συνδικαλιστής αποσύρθηκε από την ενεργό δράση και συνταξιοδοτήθηκε το 2013 ενώ οι πρώην συνάδελφοί του γνώριζαν ότι ήταν συνεταίρος του επιχειρηματία της αλυσίδας «Χωριάτικο». Η σημερινή διοίκηση της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ αναφέρει ότι προκειμένου να υπογράψουν συλλογική σύμβαση εργασίας υποχρεώθηκαν να καταβάλλουν το ποσό της παράνομης χρηματοδότησης ύψους 1.200.000 ευρώ.

Τα βασικά στοιχεία της υπόθεσης του 2012 για τη διασπάθιση δημόσιου χρήματος περιλαμβάνουν:







• Οι κατηγορίες: Αφορούσαν παράνομες χρηματοδοτήσεις της ΔΕΗ προς το συνδικαλιστικό σωματείο των εργαζομένων (ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ) κατά την περίοδο 2008–2011. Τα χρήματα αυτά, αντί για τον προβλεπόμενο σκοπό τους, χρησιμοποιήθηκαν για τη διοργάνωση πολυτελών ταξιδιών στο εξωτερικό, συνέδρια, υπερκοστολογημένα γεύματα, δώρα και άλλες παροχές.

• Τα ποσά: Η συνολική ζημία ξεπερνούσε το 1.000.000 ευρώ σε εικονικά ή υπερκοστολογημένα τιμολόγια. Επιπλέον, περιλαμβανόταν ένα άτοκο δάνειο ύψους 500.000 ευρώ από τη ΔΕΗ προς τη ΓΕΝΟΠ, καθώς και 300.000 ευρώ για μια μελέτη που δεν εκπονήθηκε ποτέ.

• Η κατάληξη: Συνολικά 59 άτομα (ανάμεσά τους πρώην πρόεδροι και διευθύνοντες σύμβουλοι της ΔΕΗ, καθώς και κορυφαίοι συνδικαλιστές όπως ο Νίκος Φωτόπουλος) παραπέμφθηκαν σε δίκη με κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος για απιστία στην υπηρεσία και απάτη.

Το 2018, το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων αθώωσε την πλειονότητα των κατηγορουμένων (51 από τους 58). Επτά συνδικαλιστικά στελέχη καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης με αναστολή, καθώς το δικαστήριο μετέτρεψε τις κατηγορίες από κακουργήματα σε πλημμελήματα.

Πηγή: protothema.gr

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