Pizza Fan και «Χωριάτικο»: Δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των κατηγορουμένων με εντολή Βουρλιώτη

Σε δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων των κατηγορουμένων στις δύο μεγάλες υποθέσεις φορολογικής απάτης που αποκαλύφθηκαν τις τελευταίες μέρες προχώρησε ο πρόεδρος της Αρχής για το Ξέπλυμα του Βρώμικου Χρήματος πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης.

Αναλυτικότερα, η εντολή δέσμευσης του κ. Βουρλιώτη καταλαμβάνει όλα τα περιουσιακά στοιχεία, τραπεζικούς λογαριασμούς και τραπεζικές θυρίδες που διαθέτουν οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση της Pizza Fan και στην υπόθεση των αρτοποιείων «Φούρνοι Χωριάτικο».

Παράλληλα, ο κ. Βουρλιώτης από την εντολή δέσμευσης εξαιρεί τους τραπεζικούς λογαριασμούς μισθοδοσίας του προσωπικού ώστε να μην τεθούν σε διακινδύνευση οι απαιτήσεις των εργαζομένων τόσο στην εταιρεία Pizza Fan όσο και των αρτοποιείων «Φούρνοι Χωριάτικο».

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