Η «Πολεμική Οικονομία» γονατίζει την κοινωνία της Γαλλίας και φέρνει κοινωνικές εκρήξεις. του Νότη Μαριά*

Σε άρθρο μας τον Σεπτέμβριο του 2025 και με τίτλο «Η Οικονομία Πολέμου βγάζει τους Γάλλους στους δρόμους» είχαμε επισημάνει ότι παρά τα χάλια της γαλλικής οικονομίας «το Συμβούλιο της ΕΕ ζητά από τον γαλλικό λαό να σφίξει κι άλλο το ζωνάρι προκειμένου να μπορέσει να χρηματοδοτηθεί η Οικονομία Πολέμου της ΕΕ».

Η αντικοινωνική αυτή πολιτική είχε οδηγήσει τότε στις μαζικές αγωνιστικές απεργιακές κινητοποιήσεις και διαδηλώσεις της 18ης Σεπτεμβρίου 2025 ενάντια στο πακέτο δημοσιονομικών περικοπών της γαλλικής κυβέρνησης ύψους 44 δισ. ευρώ για το 2026.

Λιτότητα και αύξηση στρατιωτικών δαπανών στη Γαλλία για το 2025 και 2026 με εντολή Βρυξελλών

Και όλα αυτά την ώρα που μόνο για το 2026 το Παρίσι αποφάσισε να δαπανήσει για στρατιωτικούς εξοπλισμούς 53,7 δισ. ευρώ, ποσό που για τα επόμενα επτά χρόνια θα χτυπήσει κόκκινο φτάνοντας τα 413 δισ. ευρώ, προκειμένου η Γαλλία να ευθυγραμμιστεί με τις επιταγές της ΕΕ για την ενίσχυση της Πολεμικής Οικονομίας.

Από την άλλη πλευρά σύμφωνα με την έγκριτη χρηματοοικονομική έκδοση La Lettre Vernimmen το 2025 καταβλήθηκε στους μετόχους των επιχειρηματικών ομίλων του γαλλικού CAC 40 το συνολικό ποσό των 107,6 δισ. ευρώ εκ των οποίων 72,8 δισ. ευρώ για καθαρά μερίσματα και 34,8 δισ. ευρώ ως επαναγορά μετοχών. Σημειωτέον ότι το συνολικό αντίστοιχο ποσό για το 2024 ήταν 98,3 δισ. ευρώ, ήτοι 72,8 δισ. ευρώ για καθαρά μερίσματα και 25,5 δισ. ευρώ ως επαναγορά μετοχών αντίστοιχα.

Επιπλέον στο παραπάνω άρθρο μας είχαμε επισημάνει ότι «το Συμβούλιο της ΕΕ στη Σύστασή του της 8ης Ιουλίου 2025 είχε διαπιστώσει ότι τα παιδιά στη Γαλλία αντιμετωπίζουν υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού σε σύγκριση με τον υπόλοιπο πληθυσμό (26,2 % έναντι 19 % το 2024) και με άλλες χώρες της ΕΕ (26,2 % έναντι 24,2 % το 2024) καθώς και ότι ο κίνδυνος παιδικής φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού έχει επίσης αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια παρότι επήλθε βελτίωση το 2023 και το 2024, και το ποσοστό των παιδιών από τη Γαλλία που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων ανήλθε σε 9 % το 2024, ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στην ΕΕ».

Παρά ταύτα αντί το Συμβούλιο της ΕΕ να επιτρέψει στο Παρίσι τη λήψη μέτρων για την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους το μόνο που έκανε ήταν να εγκρίνει την ενεργοποίηση της περίφημης εθνικής ρήτρας διαφυγής του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης αλλά μόνο για την «ταχεία και σημαντική αύξηση των αμυντικών δαπανών».

Ταυτόχρονα με την παραπάνω Σύστασή του κάλεσε τη «Γαλλία να λάβει μέτρα το 2025 και το 2026 προκειμένου: 1. Να ενισχυθούν οι συνολικές δαπάνες για την άμυνα και την ασφάλεια»!!! διασφαλίζοντας παράλληλα τη βιωσιμότητα του χρέους σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 6ης Μαρτίου 2025, επιτάσσοντας ταυτόχρονα το Παρίσι να τηρήσει τους μέγιστους ρυθμούς αύξησης των καθαρών δαπανών που συνέστησε το Συμβούλιο στις 21 Ιανουαρίου 2025, προκειμένου να τερματιστεί η κατάσταση υπερβολικού ελλείμματος».

Εφαρμόζοντας λοιπόν την ανάλγητη πολιτική των Βρυξελλών η γαλλική ελίτ έβαλε τη Γαλλία ακόμη πιο βαθιά στη ρότα της «Οικονομίας Πολέμου» για τη στήριξη της Ουκρανίας και την επιβολή νέων ενεργειακών κυρώσεων κατά της Ρωσίας εντείνοντας τη φτώχια και τον κοινωνικό αποκλεισμό στη γαλλική κοινωνία, αυξάνοντας ταυτόχρονα και το δημόσιο χρέος της Γαλλίας από 112,6 % του ΑΕΠ στα τέλη του 2024 σε 115,6 % του ΑΕΠ στα τέλη του 2025.

Φτώχεια, ανεργία και κοινωνικός αποκλεισμός στη Γαλλία με τη βούλα του Συμβουλίου της ΕΕ

Η τραγική κοινωνική κατάσταση που επικρατεί σήμερα στη Γαλλία παρουσιάζεται ανάγλυφα όχι μόνο από διάφορα δημοσιεύματα αλλά και από τα ίδια τα επίσημα έγγραφα της ΕΕ.



Έτσι σύμφωνα με στοιχεία που παρατίθενται από το ίδιο το Συμβούλιο της ΕΕ στην νέα από 3/6/2026 Σύστασή του προς τη Γαλλία η οποία δημοσιεύθηκε επίσημα την 1η Σεπτεμβρίου 2026 «η ανεργία των νέων ηλικίας 15-24 αυξήθηκε φτάνοντας στο 19,7% το 2025».

Επιπλέον σύμφωνα με το ίδιο το Συμβούλιο της ΕΕ στη σημερινή Γαλλία «οι ευκαιρίες απασχόλησης για τις νέες και τους νέους είναι ιδιαίτερα ανεπαρκείς στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, τις αγροτικές περιοχές, τις αστικές περιφέρειες και τα εδάφη που βρίσκονται σε βιομηχανική μετάβαση. Η περιορισμένη πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή στέγαση και μεταφορές εμποδίζει περαιτέρω την ένταξη στην αγορά εργασίας και οι προκλήσεις αυτές είναι ιδιαίτερα έντονες στις εξόχως απόκεντρες περιοχές.

Επίσης «το ποσοστό των παιδιών που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού ανήλθε σε 27,5 % το 2025, πολύ πάνω από τον υπόλοιπο πληθυσμό (19,1 %), ενώ αποτελεί το πέμπτο υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ» (σελ.13).



Ταυτόχρονα «το αυξανόμενο κόστος ζωής, …..συνέβαλε στην αύξηση της σοβαρής υλικής ή κοινωνικής στέρησης των παιδιών (10 % το 2025, έναντι 7,9 % στην ΕΕ)».



Ένας από τους κύριους παράγοντες που συμβάλλουν στην τάση αυτή κατά το ίδιο το Συμβούλιο της ΕΕ «είναι η αυξανόμενη εξάπλωση της φτώχειας των εργαζομένων, η οποία έχει σημειώσει σημαντική αύξηση τα τελευταία χρόνια, ιδίως μεταξύ των αυτοαπασχολούμενων και των νοικοκυριών με παιδιά».

Επισημαίνει δε ότι «η αύξησή της οφείλεται σε διάφορους παράγοντες: η αναγκαστική μερική απασχόληση και η κατακερματισμένη απασχόληση μειώνουν τις συνολικές δεδουλευμένες ώρες, ενώ ο αριθμός των αυτοαπασχολούμενων χωρίς υπαλλήλους (μικροεπιχειρηματίες και εργαζόμενοι σε πλατφόρμες με πολύ χαμηλές αποδοχές και περιορισμένη αυτονομία) έχει αυξηθεί».

Επιπλέον, «οι παγίδες χαμηλού μισθού και η ανεπαρκής πρόσβαση σε κατάρτιση παρεμποδίζουν την εξέλιξη της σταδιοδρομίας, ενώ εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με τις συνθήκες εργασίας, π.χ. η πολύωρη εργασία και ο μεγάλος αριθμός θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων. Η αντιμετώπιση των παγίδων χαμηλού μισθού, της επισφαλούς απασχόλησης, η ενίσχυση των ευκαιριών κατάρτισης και η βελτίωση των συνθηκών εργασίας και της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, μεταξύ άλλων για τα άτομα που εργάζονται σε πλατφόρμες, θα μπορούσαν να συμβάλουν στη μείωση της φτώχειας των εργαζομένων».

Και νέες συστάσεις του Συμβουλίου της ΕΕ στη Γαλλία για αύξηση στρατιωτικών εξοπλισμών και τήρηση του δημοσιονομικού κόφτη των κοινωνικών δαπανών και το 2027

Παρά την κατά άνω ζοφερή κοινωνική κατάσταση που επικρατεί στη Γαλλία την οποία μάλιστα εκθέτουν χωρίς αιδώ τα επίσημα έγγραφα της ΕΕ εντούτοις για άλλη μια φορά το Συμβούλιο της ΕΕ συνέχισε την πεπατημένη της Πολεμικής Οικονομίας καθώς στις από 3 Ιουλίου 2026 Συστάσεις του κάλεσε τη Γαλλία: «1.Να διασφαλίσει ότι οι καθαρές δαπάνες ακολουθούν τη διορθωτική πορεία που συνέστησε το Συμβούλιο στις 21 Ιανουαρίου 2025, δεδομένης της απόκλισης που προβλέπεται για το 2026 από την Επιτροπή σε σχέση με το συνιστώμενο ανώτατο όριο καθαρών δαπανών. 2.Να ενισχύσει τις συνολικές δαπάνες και την ετοιμότητα στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας, διασφαλίζοντας παράλληλα τη βιωσιμότητα του χρέους και την αποδοτικότητα των δαπανών, καθώς και προσαρμόζοντας σταδιακά τον προϋπολογισμό ώστε να διατηρηθεί διαρθρωτικά υψηλότερο επίπεδο αμυντικών δαπανών» (σελ.13).



Τα παραπάνω οδηγούν σε πακέτο δημοσιονομικών περικοπών ύψους 54 δισ. ευρώ για το 2027 την ώρα που για το ίδιο έτος το Παρίσι θα δαπανήσει για στρατιωτικούς εξοπλισμούς 63,4 δισ. ευρώ.

Οι νέες περικοπές δαπανών για την υγεία, την παιδεία και το εν γένει κοινωνικό κράτος προκειμένου να δοθούν τα κονδύλια αυτά στις πολεμικές βιομηχανίες έχουν προκαλέσει την κατακόρυφη αγανάκτηση του γαλλικού λαού.



Πολύ δε περισσότερο καθώς είδαν τα κέρδη των γαλλικών επιχειρηματικών ομίλων να πιάνουν ταβάνι με αποτέλεσμα τη διανομή και νέων αστρονομικών ποσών στους μεγαλομετόχους τους εν είδη μερισμάτων κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, καθιστώντας τη Γαλλία «Πρωταθλήτρια Ευρώπης» σε σχέση με το ύψος των καταβληθέντων καθαρών μερισμάτων (70,4 δισ. ευρώ έναντι 61 δισ. ευρώ στη Γερμανία και 17,5 δισ. ευρώ στην Ιταλία .

Να λοιπόν πως και γιατί η «Πολεμική Οικονομία» γονάτισε την κοινωνία της Γαλλίας οδηγώντας στις πρόσφατες κοινωνικές εκρήξεις.

*Νότης Μαριάς, Καθηγητής Θεσμών της ΕΕ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, πρώην Ευρωβουλευτής και Βουλευτής Ηρακλείου, [email protected]

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