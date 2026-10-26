Στόκας: «Η Βίσση φέρθηκε αλαζονικά στον Καρβέλα – Ο Νίκος είναι ο αδικημένος»

Ο Μπάμπης Στόκας μίλησε στην εκπομπή Spotlight και εξέφρασε την άποψή του για τον Νίκο Καρβέλα και την Άννα Βίσση, υποστηρίζοντας ότι η τραγουδίστρια διαχειρίστηκε λανθασμένα την κατάσταση και ότι ο συνθέτης είναι ο αδικημένος της υπόθεσης.

«Εγώ έχω πρόβλημα με την αλαζονεία. Η αλαζονεία πρέπει να είναι μαζεμένη σε έναν καλλιτέχνη. Νομίζω ότι η Άννα φέρθηκε αλαζονικά και στους συνεργάτες της, αλλά περισσότερο στον Νίκο. Είναι ο άνθρωπός της. Δεν είναι μόνο στιχουργός και συνθέτης», ανέφερε αρχικά ο Μπάμπης Στόκας.

«Δεν είναι το θέμα ότι τσακωθήκαμε εμείς οι δύο που μου έγραφες τραγούδια. Είναι μια σχέση που δεν θα έπρεπε ποτέ να βγει έτσι όπως βγήκε. Γιατί είναι δύο άνθρωποι που είναι μαζί πενήντα χρόνια, έχουν κάνει παιδί, είναι μια οικογένεια και νομίζω ότι η Άννα έκανε λάθος σε αυτό. Όταν δύο άνθρωποι αγαπιούνται και είναι μαζί και έχουν κάνει τόσα πράγματα, δεν στέκει να βγαίνουν στις ειδήσεις. Αν δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε μεταξύ μας, τι μπορούμε; Είναι λίγο άκομψο όλο αυτό. Νομίζω ότι ο Νίκος σε αυτή την περίπτωση είναι ο αδικημένος», συμπλήρωσε.

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