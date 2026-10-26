Που' χει πάει;

Επιλέγει να κρατά αποστάσεις από τη δημοσιότητα ο Χρήστος Τριαντόπουλος, ο οποίος το τελευταίο διάστημα έχει σχεδόν εξαφανιστεί από τη δημόσια σφαίρα.

Οι συχνές παρεμβάσεις και η δραστηριότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανήκουν πλέον στο παρελθόν, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρώην υφυπουργός δεν ανταποκρίνεται σε αιτήματα δημοσιογράφων για συνεντεύξεις και αποφεύγει τις επαφές με τα μέσα ενημέρωσης.

Το ενδιαφέρον, πάντως, στρέφεται πλέον στην επόμενη δικαστική πράξη της υπόθεσης. Την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου έχει προγραμματιστεί στη Βουλή η κλήρωση των δικαστών που θα συγκροτήσουν το Ειδικό Δικαστήριο για την υπόθεση της αλλοίωσης του χώρου της τραγωδίας των Τεμπών.

Η δίκη εκτιμάται ότι θα προσδιοριστεί για τον Δεκέμβριο ή για τους πρώτους μήνες του 2027.Ο ίδιος παραπέμπεται για παράβαση καθήκοντος, κατηγορία την οποία αρνείται, ενώ έχει ήδη ξεκαθαρίσει ότι δεν θα διεκδικήσει ξανά την ψήφο των πολιτών στη Μαγνησία στις επόμενες εκλογές.

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