Στρατιωτική θητεία και συντάξεις: Γιατί οι ασφαλισμένοι καλούνται να πληρώσουν χιλιάδες ευρώ

Χιλιάδες ευρώ μπορεί να χρειαστεί να πληρώσουν όσοι θέλουν να αναγνωρίσουν τον χρόνο της στρατιωτικής τους θητείας, ώστε να τον υπολογίσουν στα συντάξιμα χρόνια τους. Πρόκειται για μια υποχρεωτική υπηρεσία που εκπλήρωσαν στα νεανικά τους χρόνια, αλλά η αξιοποίησή της για τη συνταξιοδότηση μπορεί να έχει σημαντικό οικονομικό κόστος.

Το ζήτημα αφορά και τους εκπαιδευτικούς που πλησιάζουν στη συνταξιοδότηση. Η αναγνώριση της θητείας μπορεί, ανάλογα με την ασφαλιστική περίπτωση, να βοηθήσει στη συμπλήρωση των απαιτούμενων ετών ασφάλισης ή να αυξήσει το ποσό της σύνταξης.

Πόσο κοστίζει η εξαγορά της θητείας

Για τους μισθωτούς, το κόστος υπολογίζεται με βάση τις προβλεπόμενες ασφαλιστέες αποδοχές και το ποσοστό εισφοράς κύριας σύνταξης.

Με ποσοστό 20%, τα ποσά διαμορφώνονται ενδεικτικά ως εξής:

Ασφαλιστέες αποδοχές τον μήνα Κόστος ανά μήνα 18 μήνες θητείας 24 μήνες θητείας 1.000 € 200 € 3.600 € 4.800 € 1.500 € 300 € 5.400 € 7.200 € 1.800 € 360 € 6.480 € 8.640 € 2.000 € 400 € 7.200 € 9.600

Τα ποσά είναι ενδεικτικά και αφορούν ασφαλιστέες αποδοχές, όχι τον καθαρό μισθό. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους υπόλοιπους μη μισθωτούς ισχύουν διαφορετικοί κανόνες υπολογισμού.

Πώς πληρώνεται η εξαγορά

Η εξόφληση μπορεί να γίνει εφάπαξ, με την προβλεπόμενη έκπτωση, ή σε μηνιαίες δόσεις, ανάλογα με τους όρους που ισχύουν για την περίπτωση του ασφαλισμένου. Σε ορισμένες περιπτώσεις προβλέπεται και παρακράτηση από τη σύνταξη.

Η αίτηση αναγνώρισης έχει επίσης σημασία ως προς τον χρόνο υποβολής της. Για τους δημοσίους υπαλλήλους, η σχετική διαδικασία πρέπει κατά κανόνα να προηγείται ή να συνυποβάλλεται με την αίτηση συνταξιοδότησης. Υπάρχουν συγκεκριμένες εξαιρέσεις, κυρίως όταν απαιτείται η αναγνώριση για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Το αίτημα για δωρεάν αναγνώριση

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται η πρόταση να αναγνωρίζεται δωρεάν, είτε στο σύνολό της είτε για ένα βασικό διάστημα, η υποχρεωτική στρατιωτική θητεία.

Μια τέτοια αλλαγή θα απαιτούσε συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση, πρόβλεψη για την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών και εξέταση των επιπτώσεων στο συνταξιοδοτικό σύστημα. Θα έπρεπε, επίσης, να διευκρινιστεί τι θα ισχύσει για όσους έχουν ήδη πληρώσει για την αναγνώριση της θητείας τους.

Η ΔΟΕ και η ΟΛΜΕ θα μπορούσαν να θέσουν το ζήτημα στην Πολιτεία, ζητώντας να εξεταστεί το κόστος για τους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση.

Το βασικό ερώτημα παραμένει: αφού η στρατιωτική θητεία είναι υποχρεωτική, πρέπει ο πολίτης να πληρώνει ξανά για να προσμετρηθεί ο χρόνος της στη σύνταξή του;

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