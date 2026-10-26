Λιομάζωμα: Οδηγίες της Περιφέρειας Κρήτης για την προστασία του ελαιολάδου από επιμολύνσεις ορυκτελαίων

Με αφορμή την έναρξη της ελαιοσυλλογής, η Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης υπενθυμίζει στους ελαιοκαλλιεργητές και στα ελαιοτριβεία του νησιού ορθές πρακτικές για την αποφυγή επιμολύνσεων του ελαιοκάρπου και του ελαιολάδου από υδρογονάνθρακες ορυκτελαίων (MOSH και MOAH).

Οι επιμολυντές αυτοί μπορεί να προέρχονται από καυσαέρια, διαρροές λιπαντικών, ακατάλληλο εξοπλισμό, καθώς και από υλικά που έρχονται σε επαφή με τον καρπό ή το ελαιόλαδο. Όπως επισημαίνεται, η πρόληψη σε όλα τα στάδια, από τη συγκομιδή και τη μεταφορά έως την επεξεργασία και την αποθήκευση, είναι καθοριστική για τη διασφάλιση της ποιότητας και της εμπορικής αξίας του κρητικού ελαιολάδου.

Οδηγίες προς τους ελαιοκαλλιεργητές

Ελέγχετε τον εξοπλισμό για διαρροές λιπαντικών και καυσίμων και χρησιμοποιείτε κατάλληλα λιπαντικά, σύμφωνα με τις προδιαγραφές τους.



Χρησιμοποιείτε καθαρά ελαιόπανα και τελάρα, αποφεύγετε σάκους άγνωστης σύστασης και μην εκθέτετε τον καρπό σε καπνό και καυσαέρια.



Μην τοποθετείτε εργαλεία ή δοχεία λιπαντικών κοντά στον συγκομισμένο καρπό και αποφεύγετε, όπου είναι δυνατόν, το ταυτόχρονο κλάδεμα και τη συγκομιδή.



Μεταφέρετε τον καρπό με καθαρά μέσα, χωρίς λιπαντικά ή καύσιμα, και προγραμματίζετε την παράδοσή του σε συνεννόηση με το ελαιοτριβείο.

Οδηγίες προς τα ελαιοτριβεία

Διατηρείτε καθαρούς τους χώρους παραλαβής, επεξεργασίας και αποθήκευσης και περιορίζετε την παρουσία οχημάτων και μηχανημάτων όταν υπάρχει κίνδυνος επιμόλυνσης από καυσαέρια.



Ελέγχετε και συντηρείτε τακτικά τον εξοπλισμό, αντιμετωπίζετε άμεσα τις διαρροές και χρησιμοποιείτε λιπαντικά και υλικά κατάλληλα για επαφή με τρόφιμα.



Περιορίζετε τον χρόνο από τη συγκομιδή έως τη σύνθλιψη, ιδανικά εντός 24 ωρών και, σύμφωνα με τον σχετικό οδηγό καλών πρακτικών, όχι πέραν των 48 ωρών.



Χρησιμοποιείτε κατάλληλες δεξαμενές και σωληνώσεις και εφαρμόζετε διαδικασίες καθαρισμού, συντήρησης και ιχνηλασιμότητας.

Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων

Η Περιφέρεια Κρήτης καλεί όλους τους εμπλεκόμενους στην ελαιοκομική αλυσίδα να εφαρμόζουν με συνέπεια τις παραπάνω πρακτικές, καθώς μια επιμόλυνση που προκύπτει σε ένα στάδιο δεν είναι βέβαιο ότι μπορεί να εξαλειφθεί στα επόμενα. Στόχος είναι η προστασία του κρητικού ελαιολάδου από το χωράφι έως το ελαιοτριβείο.

Περισσότερες πληροφορίες, καθώς και ενημερωτικά φυλλάδια για τον πρωτογενή τομέα, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης: https://www.crete.gov.gr/enhmerwtika-filladia/

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