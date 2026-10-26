Κρήτη: Επεισόδιο με 4 συλλήψεις σε ξενοδοχείο - Βρέθηκε και κοκαΐνη

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Στη σύλληψη τεσσάρων Ισραηλινών προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, έπειτα από επεισόδιο που σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής σε ξενοδοχείο στην Ελούντα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, για το περιστατικό ειδοποιήθηκε η αστυνομία, με τους αστυνομικούς να μεταβαίνουν στο ξενοδοχείο προκειμένου να διερευνήσουν τι είχε συμβεί.

Κατά την παρέμβασή τους, ένας από τους εμπλεκόμενους φέρεται να επέδειξε επιθετική συμπεριφορά απέναντί τους, με αποτέλεσμα η υπόθεση να πάρει διαφορετική τροπή.

Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έλεγχο στα δωμάτια όπου διέμεναν οι εμπλεκόμενοι.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν συσκευασίες που περιείχαν κοκαΐνη, συνολικού βάρους 40 γραμμαρίων.

Η ανεύρεση των ναρκωτικών οδήγησε στη σύλληψή τους, ενώ οι αστυνομικές αρχές διερευνούν την υπόθεση.

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