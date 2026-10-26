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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Επεισόδιο με 4 συλλήψεις σε ξενοδοχείο - Βρέθηκε και κοκαΐνη

περιπολικο_εξωτερικο_pixabay
clock 09:02 | 26/10/2026
writer icon Επιμέλεια: Γιώργος Ι. Παπαδάκης
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Στη σύλληψη τεσσάρων Ισραηλινών προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, έπειτα από επεισόδιο που σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής σε ξενοδοχείο στην Ελούντα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, για το περιστατικό ειδοποιήθηκε η αστυνομία, με τους αστυνομικούς να μεταβαίνουν στο ξενοδοχείο προκειμένου να διερευνήσουν τι είχε συμβεί.

Κατά την παρέμβασή τους, ένας από τους εμπλεκόμενους φέρεται να επέδειξε επιθετική συμπεριφορά απέναντί τους, με αποτέλεσμα η υπόθεση να πάρει διαφορετική τροπή.

Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έλεγχο στα δωμάτια όπου διέμεναν οι εμπλεκόμενοι.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν συσκευασίες που περιείχαν κοκαΐνη, συνολικού βάρους 40 γραμμαρίων.

Η ανεύρεση των ναρκωτικών οδήγησε στη σύλληψή τους, ενώ οι αστυνομικές αρχές διερευνούν την υπόθεση.

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Αστυνομία Ελούντα Κοκαίνη Σύλληψη
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