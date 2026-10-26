Βραζιλία: Θρίαμβος Λούλα με ανατροπή - Ο Μπολσονάρου ζητά να ακυρωθούν οι εκλογές

Μια εκλογική ανατροπή που διαψεύδει τις δημοσκοπήσεις και αλλάζει τα δεδομένα στη Λατινική Αμερική πέτυχε ο Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα, εξασφαλίζοντας την επανεκλογή του στην προεδρία της Βραζιλίας για μια ιστορική τέταρτη θητεία. Η νίκη του, ωστόσο, αντί να κλείσει έναν ιδιαίτερα πολωμένο εκλογικό κύκλο, ανοίγει ένα νέο μέτωπο πολιτικής και δικαστικής αντιπαράθεσης, καθώς ο αντίπαλός του, Φλάβιου Μπολσονάρου, αρνείται να αναγνωρίσει το αποτέλεσμα και δηλώνει αποφασισμένος να επιδιώξει την ακύρωση των εκλογών.

Ο βετεράνος ηγέτης της κεντροαριστεράς επικράτησε στον δεύτερο γύρο της Κυριακής 25 Οκτωβρίου, συγκεντρώνοντας το 51,79% των ψήφων, έναντι 48,21% του συντηρητικού γερουσιαστή, γιου του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου. Σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα, ο Λούλα έλαβε 64,25 εκατ. ψήφους, ενώ ο αντίπαλός του 59,82 εκατ. με τη διαφορά να ξεπερνά τα 4,43 εκατομμύρια.

Η επικράτησή του αποκτά ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα, καθώς ο Φλάβιου Μπολσονάρου είχε τερματίσει πρώτος στον αρχικό γύρο, δημιουργώντας την εντύπωση ότι η Βραζιλία βρισκόταν ένα βήμα πριν από την επιστροφή της δεξιάς στην εξουσία.

WATCH: Brazil's President Lula has started celebrating his reelection victory. https://t.co/1lexjLxbUD — Clash Report (@clashreport) October 26, 2026

Τελικά, η μεγαλύτερη χώρα της Λατινικής Αμερικής δεν ακολούθησε την πολιτική κατεύθυνση που είχαν επιλέξει η Αργεντινή, η Χιλή και η Κολομβία, όπου οι υποψήφιοι της δεξιάς είχαν εξασφαλίσει την ισχυρή υποστήριξη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Αντίθετα, η Βραζιλία παραμένει ένα από τα ελάχιστα μεγάλα προοδευτικά προπύργια της περιοχής.

Στην πρώτη του δήλωση μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, από το Σάου Πάουλου, ο Λούλα απέδωσε τη νίκη στην κινητοποίηση των πολιτών και στην αποφασιστικότητά τους να υπερασπιστούν τους δημοκρατικούς θεσμούς. Όπως υπογράμμισε, οι Βραζιλιάνοι προσήλθαν στις κάλπες επειδή πείστηκαν ότι η συμμετοχή τους ήταν καθοριστική για τη διασφάλιση της δημοκρατίας.

Το αποτέλεσμα συνιστά παράλληλα νέο πολιτικό πλήγμα για τον πρώην πρόεδρο Ζαΐχ Μπολσονάρου, ο οποίος κυβέρνησε από το 2019 έως το 2022 και εκτίει κατ' οίκον ποινή κάθειρξης 27 ετών για την απόπειρα πραξικοπήματος με στόχο την ανατροπή του Λούλα μετά την ήττα του στις προηγούμενες προεδρικές εκλογές.

«Μαϊμουδιά» καταγγέλλει ο Μπολσονάρου, ζητά ακύρωση της ψηφοφορίας

Παρά τη σαφή διαφορά των περισσότερων από τεσσάρων εκατομμυρίων ψήφων, ο Φλάβιου Μπολσονάρου δεν εμφανίζεται διατεθειμένος να αποδεχθεί την ετυμηγορία της κάλπης. Σε δηλώσεις του από την Μπραζίλια, με εμφανώς παγωμένη έκφραση, υποστήριξε ότι οι συνθήκες υπό τις οποίες διεξήχθη η ψηφοφορία καθιστούν αδύνατη την αναγνώριση του αποτελέσματος.

«Είναι αδύνατο να αναγνωρίσουμε τις εκλογές», δήλωσε χαρακτηριστικά, καταγγέλλοντας «μαϊμουδιά» και χαρακτηρίζοντας «απαράδεκτο» τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η διαδικασία.

JUST IN: 🇧🇷 Flávio Bolsonaro officially rejects results of presidential election against Lula da Silva. "It is impossible to recognize the election results… we will use our legal team, we will request the annulment of these elections." https://t.co/auRRgmI2ul — BRICS News (@BRICSinfo) October 26, 2026

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκεται η πρωτοφανής απόφαση για παράταση της ψηφοφορίας κατά δύο ώρες, έπειτα από παρέμβαση δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Η απόφαση ελήφθη εν μέσω καταγγελιών από την πλευρά του Λούλα ότι η απόσυρση λεωφορείων από την κυκλοφορία σε διάφορες πόλεις εμπόδιζε πολίτες να μεταβούν στα εκλογικά τμήματα. Τα μεγαλύτερα προβλήματα φέρονται να είχαν εντοπιστεί σε περιοχές της βορειοανατολικής Βραζιλίας, όπου ο πρόεδρος διατηρεί παραδοσιακά ισχυρή εκλογική επιρροή.

Το επιτελείο του Λούλα προσέφυγε στη Δικαιοσύνη, υποστηρίζοντας ότι οι περιορισμοί στις μετακινήσεις επηρέαζαν τη δυνατότητα άσκησης του εκλογικού δικαιώματος.

Η δίωρη παράταση προκάλεσε σύγχυση και αντιδράσεις, καθώς η απόφαση ελήφθη την τελευταία στιγμή, δημιουργώντας νέα ερωτήματα σχετικά με την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας. Ο Φλάβιου Μπολσονάρου υποστήριξε ότι παραμένουν πολλά ζητήματα που πρέπει να αποσαφηνιστούν και ανακοίνωσε την πρόθεσή του να κινηθεί δικαστικά για την ακύρωση του αποτελέσματος.

Ιστορική νίκη και ξέφρενοι πανηγυρισμοί

Η εκλογική επιτυχία του Λούλα αποτελεί ορόσημο για τη βραζιλιάνικη δημοκρατία. Είναι η πρώτη φορά από την αποκατάσταση του δημοκρατικού πολιτεύματος, μετά τη στρατιωτική δικτατορία του 1964-1985, που υποψήφιος καταφέρνει να ανατρέψει στον δεύτερο γύρο το προβάδισμα του αντιπάλου του στον πρώτο.

🇧🇷 | Festejos masivos en São Paulo: miles de personas colmaron la Avenida Paulista para celebrar la victoria de Lula da Silva tras imponerse en el balotaje frente a Flávio Bolsonaro. Banderas, cánticos y euforia tiñen el corazón financiero de Brasil. https://t.co/67Ipi8gK8e — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) October 26, 2026

Η ανακοίνωση του αποτελέσματος προκάλεσε κύμα ενθουσιασμού στους υποστηρικτές του, που ξεχύθηκαν στους δρόμους μεγάλων πόλεων. Στη λεωφόρο Παουλίστα, στο Σάου Πάουλου, χιλιάδες πολίτες πανηγύρισαν την επικράτηση του προέδρου, ενώ αντίστοιχες εικόνες καταγράφηκαν στο κέντρο του Ρίο ντε Ζανέιρο, με πυροτεχνήματα να φωτίζουν τον ουρανό.

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