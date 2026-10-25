Κόντης: “Είχα καιρό να σκάσω χαμόγελο, από τις πιο σημαντικές φετινές νίκες”

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Πανευτυχής ήταν ο Χρήστος Κόντης μετά την μεγάλη νίκη του ΟΦΗ απέναντι στον ΠΑΟΚ.

Η ομάδα του Ηρακλείου επέστρεψε στις επιτυχίες, σε ένα από τα πιο απαιτητικά παιχνίδια της σεζόν, και ο έμπειρος προπονητής στάθηκε στην σημασία του αποτελέσματος.

Δήλωσε χαρούμενος για τους παίκτες, αλλά και στον βαθμό που ανταποκρίθηκαν στα πιο κρίσιμα σημεία.

Αναλυτικά η δήλωση του: «Είχα καιρό να σκάσω χαμόγελο και χάρηκα πάρα πολύ σήμερα για όλη την προσπάθεια. Είναι από τις πιο σημαντικές νίκες φέτος.

Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, το οποίο το θέλαμε πάρα πολύ. Ήμασταν πιεσμένοι γιατί θέλαμε ένα καλό παιχνίδι. Δεν είχαμε τα αποτελέσματα που θέλαμε.

Σήμερα ήμασταν πολύ πιεστικοί, είχαμε πολύ καλά διαστήματα. Πιεστήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά η ομάδα έβγαλε μέταλλο.

Επιστρέψαμε στις νίκες και είμαι πολύ χαρούμενος για τους παίκτες.

Εμείς έχουμε τη χαρά, την ευλογία να παίζουμε στο Europa League. Ξέρουμε πόσο δύσκολα παιχνίδια είναι και πρέπει να αλλάζουμε μέσα σε τρεις μέρες το τσιπάκι, στο σωματικό και πνευματικό κομμάτι.

Και σήμερα ανταποκριθήκαμε τέλεια και στα δύο».

Ο Αλέσιο Λίσι που παραμένει σε δύσκολη θέση δήλωσε στο Magenta Sport:







«Στο 0-0 είχαμε τρεις, τέσσερις καλές ευκαιρίες και έπρεπε να σκοράρουμε. Δεν το κάναμε. Από ένα ατομικό λάθος δεχτήκαμε το γκολ.







Δε συμφωνώ ότι υποφέραμε αμυντικά. Ασκήσαμε πολλή πίεση στον ΟΦΗ, αλλά αυτό μπορεί να επηρέασε την αμυντική μας λειτουργία.







Πρέπει να δουλέψουμε».