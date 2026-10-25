Δυτική Όχθη: Βία και εκτοπισμοί ενόψει εκλογών

Δεκάδες χιλιάδες Ισραηλινοί πολίτες διαδήλωσαν στο κέντρο του Τελ Αβίβ χθες το βράδυ (24/10), απαιτώντας τη σύσταση ανεξάρτητης εξεταστικής επιτροπής, που θα αποδώσει ευθύνες για την πλημμελή αντιμετώπιση της τρομοκρατικής επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, προβάλλοντας ένα από τα κύρια αιτήματα των κομμάτων της αντιπολίτευσης ενόψει των μεθαυριανών βουλευτικών εκλογών. Η συγκέντρωση διοργανώθηκε από την "Επιτροπή του Οκτωβρίου", τον συλλογικό φορέα της κοινωνίας των πολιτών, που συστάθηκε από τους συγγενείς των ομήρων και των θυμάτων της επίθεσης. Αίσθηση προκάλεσε η παρουσία στελεχών κομμάτων της αντιπολίτευσης και ιδιαίτερα του Γκάντι Άιζενκοτ, ηγέτη του κόμματος "Yashar!" (μτφ. "Ευθέως!"), το οποίο οι τελευταίες δημοσκοπήσεις φέρουν να έχει αποκτήσει ελαφρύ προβάδισμα έναντι του κυβερνώντος κόμματος Λικούντ υπό τον Βενιαμίν Νετανιάχου. Ογκώδεις συγκεντρώσεις με το ίδιο αίτημα πραγματοποιήθηκαν την ίδια μέρα στη Χάιφα στον βορρά και στη Μπεέρ Σέβα στον νότο.

Απειλές κατά ηγετών της αντιπολίτευσης

Ενώ απομένουν λίγες ώρες από την έναρξη της ψηφοφορίας μεθαύριο, το πρωί της Τρίτης (27/10), οι κρατικές αρχές ασφαλείας αποφάσισαν να ενισχύσουν από σήμερα την προσωπική φρουρά του Άιζενκοτ, ύστερα από σημαντική αύξηση των απειλών κατά της σωματικής του ακεραιότητας, όπως δήλωσαν σήμερα αστυνομικές πηγές μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο. Για τον ίδιο λόγο αυξάνεται από σήμερα η προσωπική ασφάλεια του Γιαΐρ Γκολάν, επικεφαλής του αριστερού κόμματος της αντιπολίτευσης "Οι Δημοκράτες", ως επίσης και του Όφερ Βίντερ, ηγέτη νεοσύστατου δεξιού κόμματος, το ποσοστό του οποίου έχει προβληματίσει υψηλόβαθμα κομματικά στελέχη του Λικούντ, που έχουν επανειλημμένα εκφράσει την εκτίμηση ότι η συμμετοχή του στις επικείμενες εκλογές ενδέχεται να μειώσει τον βαθμό συσπείρωσης των δεξιών ψηφοφόρων, δυσκολεύοντας μετεκλογικά τον σχηματισμό κυβέρνησης με δεξιά πλειοψηφία.

Κατς: Περίπου 2.000 Παλαιστίνιοι έχουν εκτοπιστεί στη Χεβρώνα

Στο μεταξύ, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έχουν τεθεί σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα υπό τον φόβο ενδεχόμενης κλιμάκωσης. Ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα ο ισραηλινός στρατός έχει ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας, ακυρώνοντας άδειες κληρωτών και εφέδρων. Μάλιστα, από σήμερα βρίσκεται σε εξέλιξη διευρυμένη άσκηση ετοιμότητας των στρατιωτικών μονάδων στο βόρειο Ισραήλ, με έμφαση στις παραμεθόριες περιοχές μεταξύ Ισραήλ, Λιβάνου και Συρίας.

Παράλληλα, συνεχίζονται από προχθές οι επιχειρήσεις του IDF στη Δυτική Όχθη, με επίκεντρο την πόλη της Χεβρώνας, με αφορμή την ένοπλη επίθεση της Παρασκευής στα περίχωρα της πόλης, κατά την οποία σκοτώθηκαν δύο Ισραηλινοί στρατιώτες. Δράστες ήταν δύο Παλαιστίνιοι κάτοικοι της Χεβρώνας. Σύμφωνα δήλωση του Ισραηλινού υπ. Άμυνας Ισραέλ Κατς, περίπου 2.000 Παλαιστίνιοι έχουν εκτοπιστεί ήδη στη Χεβρώνα. Από προχθές (23/10) ο ισραηλινός στρατός έχει αποκλείσει όλους τους οδικούς άξονες που διασυνδέουν τη Δυτική Όχθη με τα ισραηλινά εδάφη, έως την ημέρα διενέργειας των μεθαυριανών εκλογών, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο της περαιτέρω χρονικής παράτασης του αποκλεισμού και για όσο χρόνο θα διαρκέσουν οι επιχειρήσεις του IDF.

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