Μέγκαν Μαρκλ: Η βρετανική αστυνομία είχε λάβει καταγγελίες για τον πατέρα της από το 2019

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου επιβεβαίωσε ότι είχε παραλάβει επιστολή με αναφορές σε βάρος του Τόμας Μαρκλ, η οποία δεν διαβιβάστηκε τότε σε άλλες αστυνομικές αρχές.

Η αστυνομία του Λονδίνου επιβεβαίωσε ότι το 2019 είχε λάβει επιστολή που περιείχε «έναν συγκεκριμένο αριθμό καταγγελιών» σχετικά με τον Τόμας Μαρκλ, πατέρα της Μέγκαν Μαρκλ και πεθερό του πρίγκιπα Χάρι.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το έγγραφο δεν είχε διαβιβαστεί σε άλλες αστυνομικές αρχές εκείνη την περίοδο.

Οι εξελίξεις έγιναν γνωστές μετά από δημοσιεύματα των βρετανικών ταμπλόιντ The Sun και Daily Mail, τα οποία ανέφεραν ότι ο γιος του Τόμας Μαρκλ εντόπισε μεγάλο αριθμό φωτογραφιών που, σύμφωνα με τις αναφορές, απεικόνιζαν εγκλήματα σε βάρος παιδιών στην πρώην κατοικία του πατέρα του στις Φιλιππίνες.

Η Μέγκαν Μαρκλ δήλωσε «βαθιά συγκλονισμένη» από τις κατηγορίες. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι δεν έχει επιτρέψει την επικοινωνία του πατέρα της με τα παιδιά της, μετά από προηγούμενες καταγγελίες.

Οι αναφορές που δημοσιοποιήθηκαν δεν συνιστούν από μόνες τους απόδειξη τέλεσης αδικήματος, ενώ τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά δεν διευκρινίζουν την έκβαση της επιστολής που είχε παραλάβει η αστυνομία το 2019.

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