French kiss: Τα μυστικά του τέλειου γαλλικού φιλιού!

French kiss ή αλλιώς το γαλλικό φιλί. Με αυτό θα ασχοληθούμε σήμερα σε αυτό το άρθρο. Γενικά θα πρέπει να ξέρεις ότι από ένα φιλί μπορείς να καταλάβεις πολλά πράγματα για τον άνθρωπο που έχεις απέναντί σου.

Η χημεία μπορεί να φανεί στο πρώτο french kiss και για αυτό μπήκαμε στη διαδικασία να μάθουμε από διάφορους άντρες τι θα ήθελαν να έχει ένα ιδανικό.

Και πώς αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει την αρχή ώστε να εξελιχθεί η σχέση.

Τα μυστικά του τέλειου french kiss

1.Μην ξεκινάς να φιλάς με το στόμα ανοιχτό. Πλησιάσε τον αγαπημένο σου με σχεδόν κλειστά τα χείλη ώστε να εξελιχθεί πιο ομαλά το πρώτο σας φιλί.

Ένα στόμα υπερβολικά ανοιχτό αλλά και ένα στόμα σφραγησμένο είναι λάθος κινήσεις που θα δημιουργήσουν πρόβλημα από το πρώτο δευτερόλεπτο. Και άρα αντίο french kiss.

2.Δώσε σημασία στο τέμπο του φιλιού και σκέψου το σαν να κάνεις μασάζ στον σύντροφό σου. Ξεκίνα λοιπόν απαλά και μην πέφτεις από την αρχή με τα μούτρα.

Στη συνέχεια προχώρησε σε πιο έντονες κινήσεις ακολουθώντας και τη δική του τακτική και όριστε… Το τέλειο french kiss θα είναι μπροστά σου.

3. Μην το παρακάνεις με τη γλώσσα σου. Σε κανέναν δεν αρέσει μια ιδιαίτερα επιθετική γλώσσα.

Για αυτό προσπάθησε να είσαι ήρεμη δίνοντάς του τόσο όσο χρειάζεται για να νιώσει το πάθος να ζωντανεύει.

4. Μην χρησιμοποιείς για κανέναν απολύτως λόγο τα δόντια σου από το πρώτο σας french kiss.

Μπορεί στην πορεία να νιώσεις την ανάγκη να του δαγκώσεις ελαφρά τα χείλη αλλά στην αρχή προσπάθησε να είσαι πιο χαλαρή.

5. Μην χρησιμοποιείς τη γλώσσα σαν εξερευνητή μέσα στο στόμα του καλού σου. Σκέψου τις γλώσσες σας σαν δύο παρτενέρ που χορεύουν γύρω γύρω και αντικριστά.

