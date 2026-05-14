Πώς λέγεται στα Ελληνικά η λέξη "μαγιό";

Η λέξη ''μαγιό'' είναι γαλλικής προέλευσης. Παρόλο που σήμερα χρησιμοποιούμε αυτόν τον όρο, η ελληνική γλώσσα κατέχει έναν ιδιαίτερο και ιστορικά πλούσιο όρο για να περιγράψει αυτό το απαραίτητο ένδυμα κολύμβησης. Ο όρος μαγιό που χρησιμοποιούμε καθημερινά προέρχεται από τη γαλλική γλώσσα, με ρίζες που φτάνουν μέχρι τα λατινικά. Αυτή η ξενόγλωσση λέξη έχει ενσωματωθεί τόσο βαθιά στην καθημερινή μας επικοινωνία, που λίγοι γνωρίζουν την ύπαρξη ελληνικής εναλλακτικής. Η υιοθέτηση ξένων όρων είναι συνηθισμένο φαινόμενο στη σύγχρονη εποχή, ωστόσο αξίζει να ανακαλύψουμε τις πατροπαράδοτες λέξεις μας.

Μαγιό: Αυτή είναι η ελληνική λέξη

Στα ελληνικά, η λέξη που αντιστοιχεί στο σημερινό μαγιό είναι η λουτρίς. Πρόκειται για έναν όρο με βαθιές ρίζες στην αρχαιότητα, που περιγράφει το ειδικό ένδυμα κολύμβησης των αρχαίων Ελλήνων. Η λουτρίς χρησιμοποιούνταν κατά τη διάρκεια του λουτρού και είχε συγκεκριμένο σκοπό: να καλύπτει τα γεννητικά όργανα, διατηρώντας την αιδώ και την ευπρέπεια.

