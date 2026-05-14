Μπορεί η βιταμίνη D να μειώσει τον κίνδυνο Αλτσχάιμερ; Τι δείχνει νέα μελέτη

Η βιταμίνη D είναι γνωστή κυρίως για τη συμβολή της στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού. Ωστόσο, νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι ίσως παίζει σημαντικό ρόλο και στην προστασία του εγκεφάλου από νευροεκφυλιστικές παθήσεις όπως η νόσος Αλτσχάιμερ.

Σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Neurology Open Access της American Academy of Neurology, τα υψηλότερα επίπεδα βιταμίνης D ενδέχεται να σχετίζονται με χαμηλότερα επίπεδα της πρωτεΐνης Tau στον εγκέφαλο — μίας πρωτεΐνης που έχει συνδεθεί στενά με τη νόσο Αλτσχάιμερ.

Πώς έγινε η έρευνα για τη βιταμίνη D και το Αλτσχάιμερ

Η μελέτη παρακολούθησε 793 άτομα χωρίς άνοια, με μέση ηλικία περίπου 39 ετών. Οι ερευνητές μέτρησαν αρχικά τα επίπεδα βιταμίνης D στο αίμα των συμμετεχόντων και τους χώρισαν σε ομάδες ανάλογα με το αν είχαν υψηλά ή χαμηλά επίπεδα.

Περίπου 16 χρόνια αργότερα, οι συμμετέχοντες υποβλήθηκαν σε ειδικές απεικονίσεις εγκεφάλου, ώστε να μετρηθούν τα επίπεδα της πρωτεΐνης Tau αλλά και άλλων βιοδεικτών που σχετίζονται με το Αλτσχάιμερ, όπως το αμυλοειδές.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσοι είχαν υψηλότερα επίπεδα βιταμίνης D στη μέση ηλικία εμφάνιζαν χαμηλότερες συγκεντρώσεις Tau στον εγκέφαλο αργότερα στη ζωή τους.

Τι σημαίνει η πρωτεΐνη Tau για την υγεία του εγκεφάλου

Η πρωτεΐνη Tau θεωρείται ένας από τους βασικούς βιολογικούς δείκτες της νόσου Αλτσχάιμερ. Όταν συσσωρεύεται στον εγκέφαλο, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία των νευρικών κυττάρων και να συμβάλει στη γνωστική έκπτωση και την απώλεια μνήμης.

Οι ερευνητές δεν βρήκαν αντίστοιχη σχέση ανάμεσα στη βιταμίνη D και το αμυλοειδές, κάτι που δείχνει ότι η βιταμίνη ίσως επηρεάζει πιο συγκεκριμένους μηχανισμούς που σχετίζονται με την άνοια.

Προστατεύει τελικά η βιταμίνη D από το Αλτσχάιμερ;

Παρότι τα αποτελέσματα θεωρούνται ιδιαίτερα ενδιαφέροντα, οι επιστήμονες ξεκαθαρίζουν ότι η έρευνα δείχνει μόνο συσχέτιση και όχι άμεση αιτιώδη σχέση.

Με απλά λόγια, η μελέτη δεν αποδεικνύει ότι η βιταμίνη D προλαμβάνει το Αλτσχάιμερ, αλλά ότι τα χαμηλά επίπεδά της ίσως αποτελούν παράγοντα κινδύνου για την υγεία του εγκεφάλου.

Ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Μάρτιν Ντέιβιντ Μάλιγκαν, ανέφερε πως τα υψηλότερα επίπεδα βιταμίνης D στη μέση ηλικία «ενδέχεται να προσφέρουν προστασία απέναντι στην ανάπτυξη εναποθέσεων Tau στον εγκέφαλο».

Τόνισε όμως ότι απαιτούνται επιπλέον μελέτες ώστε να επιβεβαιωθεί αν η βιταμίνη D μπορεί πράγματι να συμβάλει στην πρόληψη της άνοιας και της νόσου Αλτσχάιμερ.

