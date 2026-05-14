Πεκίνο: Σε καλό κλίμα η συνάντηση των Προέδρων Κίνας - ΗΠΑ

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ παρέθεσε την Πέμπτη δεξίωση στη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού στο Πεκίνο για να καλωσορίσει τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ κατά την επίσημη επίσκεψή του στην Κίνα. Απευθυνόμενος στο συμπόσιο, ο Σι δήλωσε ότι η σχέση Κίνας-ΗΠΑ είναι η πιο σημαντική διμερής σχέση στον σημερινό κόσμο. «Πρέπει να το κάνουμε να λειτουργήσει και ποτέ να μην το χαλάσουμε», είπε ο Σι, προσθέτοντας ότι τόσο η Κίνα όσο και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν να κερδίσουν από τη συνεργασία και να χάσουν από την αντιπαράθεση.

«Οι δύο χώρες μας θα πρέπει να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι», πρόσθεσε. Ο Σι δήλωσε επίσης ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να οικοδομήσουν μια εποικοδομητική σχέση Κίνας-ΗΠΑ στρατηγικής σταθερότητας για να προωθήσουν τη σταθερή, υγιή και βιώσιμη ανάπτυξη των σχέσεων Κίνας-ΗΠΑ και να φέρουν περισσότερη ειρήνη, ευημερία και πρόοδο στον κόσμο. «Κοιτάζοντας πίσω στην πορεία των σχέσεων Κίνας-ΗΠΑ, το αν θα μπορούσαμε ή όχι να έχουμε αμοιβαίο σεβασμό, ειρηνική συνύπαρξη και αμοιβαία επωφελή συνεργασία είναι το κλειδί για το αν η σχέση μπορεί να προχωρήσει σταθερά», δήλωσε ο Σι, σημειώνοντας ότι οι σχέσεις Κίνας-ΗΠΑ αφορούν την ευημερία των άνω των 1,7 δισεκατομμυρίων ανθρώπων και των δύο χωρών και επηρεάζουν τα συμφέροντα των άνω των 8 δισεκατομμυρίων ανθρώπων στον κόσμο.

Ο Σι δήλωσε ότι και οι δύο πλευρές θα πρέπει να ανταποκριθούν σε αυτήν την ιστορική ευθύνη και να οδηγήσουν το γιγάντιο πλοίο των σχέσεων Κίνας-ΗΠΑ προς τα εμπρός σταθερά και προς τη σωστή κατεύθυνση. Στις δηλώσεις του στο συμπόσιο, ο Τραμπ είπε ότι οι δύο πλευρές είχαν θετικές και εποικοδομητικές συζητήσεις. Σημειώνοντας ότι η σχέση ΗΠΑ-Κίνας είναι η πιο σημαντική διμερής σχέση στον κόσμο, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι δύο χώρες θα πρέπει να ενισχύσουν τη συνεργασία τους για να δημιουργήσουν ένα καλύτερο μέλλον για τον κόσμο.

Πηγή: Xinhua

