Γενέθλια στο Δημαρχείο Αρκαλοχωρίου: Η «γλυκιά» έκπληξη των συνεργατών στον Β. Κεγκέρογλου

Μια ξεχωριστή και γεμάτη χαμόγελα στιγμή περίμενε σήμερα, Πέμπτη 14 Μαΐου, τον Δήμαρχο Μινώα Πεδιάδας Βασίλη Κεγκέρογλου, ο οποίος έχει τα γενέθλια του.

Οι συνεργάτες του και οι εργαζόμενοι, στο Δημοτικό Κατάστημα Αρκαλοχωρίου, του ετοίμασαν μια όμορφη έκπληξη στο γραφείο του, με μία τούρτα γενεθλίων και πολλές θερμές ευχές. Ο Δήμαρχος, εμφανώς συγκινημένος αλλά και χαμογελαστός, έσβησε το κεράκι της τούρτας με την εύστοχη αφιέρωση «Γεννημένος για έργο» και υπό τους ήχους του γνωστού γενέθλιου τραγουδιού, δέχθηκε εγκάρδιες ευχές για υγεία, δύναμη, αντοχές και… λίγες περισσότερες στιγμές ξεκούρασης μέσα στην απαιτητική του καθημερινότητα.

Το γιορτινό κλίμα συμπλήρωνε και η ευχετήρια κάρτα των συνεργατών του, στην οποία ανέφεραν χαρακτηριστικά πως «σήμερα δεν είναι μέρα για Πρωτόκολλα, υποχρεώσεις και υπογραφές, αλλά για κεράκια, τούρτα και ευχές», ενώ δεν παρέλειψαν να τον χαρακτηρίσουν «ακούραστο και μάχιμο», ευχόμενοι παράλληλα «να τα εκατοστήσει».

Θερμές ευχές δέχθηκε επίσης και από τους εργαζόμενους στο Δημοτικό Κατάστημα Θραψανού, όπου βρέθηκε το πρωί αλλά και τηλεφωνικά από τους εργαζόμενους στο Καστέλλι, οι οποίοι του ευχήθηκαν χρόνια πολλά και δημιουργικά.

Image

Image

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: