Τα λάθη που κάνεις και καταστρέφεις τα γυαλιά ηλίου

Τα γυαλιά ηλίου δεν είναι απλώς ένα stylish αξεσουάρ αλλά ένα απαραίτητο item που προστατεύει τα μάτια, ολοκληρώνει κάθε εμφάνιση και αποτελεί μια επένδυση που θέλουμε να διατηρήσουμε για χρόνια.

Κι όμως, οι περισσότεροι κάνουμε καθημερινά μικρά λάθη που φθείρουν τους φακούς και αλλοιώνουν την ποιότητα των γυαλιών χωρίς καν να το καταλαβαίνουμε.







Από το να τα σκουπίζουμε πρόχειρα με την μπλούζα μας μέχρι να τα πετάμε μέσα στην τσάντα χωρίς θήκη, πολλές συνήθειες μπορούν να προκαλέσουν γρατζουνιές, θαμπάδα και καταστροφή στις ειδικές επιστρώσεις των φακών.

Τα πιο κοινά λάθη που κάνεις και καταστρέφεις τα γυαλιά ηλίου σου

Ένα από τα πιο συχνά λάθη είναι να καθαρίζουμε τους φακούς με χαρτομάντιλα, χαρτί κουζίνας ή με την μπλούζα μας. Παρότι δείχνουν μαλακά, στην πραγματικότητα περιέχουν μικροσκοπικές ίνες που λειτουργούν σαν γυαλόχαρτο επάνω στους φακούς, δημιουργώντας μικρογρατζουνιές.

Ένα ακόμη μεγάλο λάθος είναι η χρήση ισχυρών απολυμαντικών ή προϊόντων για τζάμια. Πολλά από αυτά περιέχουν αλκοόλ, αμμωνία και χημικά που καταστρέφουν τις ειδικές επιστρώσεις των φακών, όπως το anti-glare ή το UV protection coating.

Επιπλέον, ξεχνάς να καθαρίσεις σωστά τον σκελετό και τα επιρρίνια. Εκεί συσσωρεύονται ιδρώτας, σκόνη, λιπαρότητα και βακτήρια, τα οποία όχι μόνο αλλοιώνουν το υλικό αλλά μπορεί να προκαλέσουν και ερεθισμούς στο δέρμα.

Επιπλόν, η ζέστη είναι ένας από τους μεγαλύτερους εχθρούς των γυαλιών ηλίου. Το να τα αφήνεις στο αυτοκίνητο, στον ήλιο ή εκτεθειμένα στον ήλιο για ώρες μπορεί να επηρεάσει τους φακούς και να προκαλέσει αλλοιώσεις στις επιστρώσεις και στο σχήμα του σκελετού.

Τέλος, ίσως το πιο συχνό λάθος όλων: η αποθήκευση χωρίς θήκη. Τα γυαλιά μέσα σε μια τσάντα μαζί με κλειδιά, κινητό και άλλα αντικείμενα είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα γρατζουνιστούν και, ας μην ξεχνάμε πως τα φοράς σαν στέκα στο κεφάλι σου, κάτι που χαλάει τη φόρμα τους.

Πηγή: jenny.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: