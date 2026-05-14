Ηράκλειο: Αλλάζουν όψη τα Ενετικά Τείχη με εκτεταμένες εργασίες συντήρησης πρασίνου

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες συντήρησης και καλλωπισμού του πρασίνου σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Ηρακλείου, υπό τον συντονισμό της Υπηρεσίας Πρασίνου. Στο επίκεντρο των παρεμβάσεων των τελευταίων ημερών βρίσκεται το ισόπεδο τμήμα των Ενετικών Τειχών, όπου πραγματοποιούνται εργασίες φροντίδας και αναβάθμισης του πρασίνου.

Οι παρεμβάσεις εκτείνονται σε πάρκα, λεωφόρους, δρόμους, σχολικές μονάδες και άλλους δημόσιους χώρους της πόλης, με στόχο τη βελτίωση της εικόνας και της καθημερινότητας των πολιτών. Σύμφωνα με τον Δήμο Ηρακλείου, έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι πρώτες εργασίες στα πάρκα Γεωργιάδη, Θεοτοκόπουλου, Γλέζου, Καραμανλή και Σοφίας, καθώς και στις λεωφόρους Μίνωος, Κνωσού, Νεάρχου, Σοφοκλή Βενιζέλου, Παναγιωτάκη και Αρχιεπισκόπου Μακαρίου.

Παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν επίσης στον κόμβο Γιόφυρου, στον Καράβολα, αλλά και σε σειρά οδών και πλατειών της πόλης. Εργασίες συντήρησης έγιναν ακόμη σε σχολικές μονάδες, όπως το 2ο Δημοτικό Σχολείο Αλικαρνασσού και το 6ο ΕΠΑΛ & Σ.Α.Ε.Κ., καθώς και σε παιδικές χαρές και κοινόχρηστους χώρους σε περιοχές όπως ο Άγιος Μύρωνας, οι Δαφνές και τα Σταυράκια.

Ο Δήμος επισημαίνει ότι ανάλογες παρεμβάσεις θα συνεχιστούν τις επόμενες εβδομάδες σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους του Ηρακλείου, συμπεριλαμβανομένων πάρκων, πλατειών, αυλών σχολείων, κοιμητηρίων, των Ενετικών Τειχών και δενδροστοιχιών εντός και εκτός αστικού ιστού. Παράλληλα, καλούνται οι διερχόμενοι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να συμμορφώνονται με τη σχετική σήμανση στα σημεία όπου εκτελούνται εργασίες.

