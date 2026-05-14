Παπαδόπουλος: Αυτός είναι ο λόγος που σταμάτησε το «Στη υγειά μας»

Ο Σπύρος Παπαδόπουλος μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες και αποκάλυψε και τι οδήγησε στο τέλος της εκπομπής Στην Υγειά μας. Όπως είπε ο ίδιος αισθάνθηκε ότι ο κύκλος της εκπομπής είχε ολοκληρωθεί και πως ήταν η κατάλληλη στιγμή να σταματήσει.

«Δεν παρακολουθώ τηλεόραση. Από ό,τι μου λέει ο κόσμος στο δρόμο, ναι, θα θέλανε να συνεχίσει η εκπομπή, τη ζητάνε, τους λείπει και τα λοιπά. Όλα τα πράγματα έχουν αρχή, μέση και τέλος. Η εκπομπή σταμάτησε γιατί κουράστηκα. 18 χρόνια…»

«Προσωπικά εμένα δεν με απασχόλησαν ποτέ τα νούμερα. Είναι άλλοι που κοιμούνται και ξυπνάνε με τα νούμερα. Εμένα δεν με αφορούν ποτέ. Ξέρω πρώτος εγώ, αν είναι καλό αυτό που κάνω. Αν δεν είναι… πάλι, δεν μπορείς να κάνεις πίσω", είπε χαρακτηριστικά

