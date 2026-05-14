Ο τουρισμός γίνεται πολυτέλεια για τους Έλληνες - Η ακρίβεια ξεθωριάζει το όνειρο των καλοκαιρινών διακοπών

Σε άπιαστο όνειρο μετατρέπεται η παραδοσιακή καλοκαιρινή ανάπαυλα για το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού πληθυσμού. Η ακρίβεια και οι οικονομικές δυσκολίες καθιστούν τις καλοκαιρινές αποδράσεις σχεδόν απαγορευτικές, για περισσότερους από έναν στους δύο πολίτες.

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, το 2025 το 52% των ερωτηθέντων δήλωσε πως δεν προγραμμάτισε να πάει διακοπές.

Το 48% απάντησε πως έκανε διακοπές, αλλά το 33% των πολιτών είπε ότι έκανε διακοπές, για λιγότερες μέρες.

Το 14% είπε πως ταξίδεψε όπως κάθε χρόνο και μόλις το 1% ξεκουράστηκε περισσότερες ημέρες από ό,τι στο παρελθόν.

Η ίδια εικόνα, φαίνεται ότι θα επικρατήσει και φέτος. Η ραγδαία αύξηση του κόστους ζωής, των μεταφορικών και των τουριστικών καταλυμάτων έχει αλλάξει άρδην τον χάρτη των διακοπών.

Πάνω από τους μισούς Έλληνες δηλώνουν πλέον αδυναμία να προγραμματίσουν έστω και λίγες ημέρες ξεκούρασης μακριά από τη μόνιμη κατοικία τους, γιατί το διαθέσιμο εισόδημα φεύγει εξ ολοκλήρου από τις πάγιες ανάγκες και τους λογαριασμούς.

Ακόμη όμως και η κατηγορία εκείνη των πολιτών που θα καταφέρει τελικά να εγκαταλείψει τα αστικά κέντρα, το κάνει υπό καθεστώς αυστηρής οικονομίας.

Το μοντέλο των πολυήμερων, ξένοιαστων διακοπών ανήκει στο παρελθόν, δίνοντας τη θέση του σε «αποδράσεις ανάγκης». Οι παραδοσιακές δύο εβδομάδες έχουν συρρικνωθεί σε 4-5 ημέρες ή σε σύντομα τριήμερα.

Η εστίαση και η διασκέδαση περιορίζονται στο ελάχιστο, με πολλούς ταξιδιώτες να στρέφονται σε πιο οικονομικές λύσεις διατροφής. Προτιμώνται προορισμοί με ευκολότερη πρόσβαση ή μέρη όπου υπάρχει δυνατότητα φιλοξενίας σε εξοχικά σπίτια συγγενών και φίλων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Μεταναστευτικό: Αποσυμφορείται το Ηράκλειο με μεταφορά 450 ατόμων σε κλειστή δομή στην Κω

Φαράγγι Σαμαριάς: Παραμένει το «λουκέτο» – Στο μικροσκόπιο του ΟΑΣΠ οι ζημιές