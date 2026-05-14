Φαράγγι Σαμαριάς: Παραμένει το «λουκέτο» – Στο μικροσκόπιο του ΟΑΣΠ οι ζημιές

Κλειστό παραμένει το Φαράγγι της Σαμαριάς λόγω εκτεταμένων εργασιών αποκατάστασης, ενώ η επιστημονική ομάδα του καθηγητή Ευθύμιου Λέκκα πραγματοποιεί κρίσιμη αυτοψία για την ασφάλεια των επισκεπτών. Η καθυστέρηση στο άνοιγμα, που παραδοσιακά γίνεται την 1η Μαΐου, οφείλεται σε σοβαρά προβλήματα στατικότητας και ζημιές από τον χειμώνα.

Τα Κύρια Ευρήματα της Αυτοψίας

Η επιστημονική ομάδα του ΟΑΣΠ εξετάζει συγκεκριμένα στοιχεία στο πεδίο για επικίνδυνες αποκολλήσεις βράχων στα ψηλά σημεία ενώ εξετάζει για συσσωρευμένα μπάζα και φερτά υλικά, υπό τον φόβο κατολισθήσεων και αξιολογεί τις ζημιές στο κύριο δίκτυο κίνησης των περιπατητών.

Οι παρεμβάσεις γίνονται υπό την επίβλεψη του ΟΦΥΠΕΚΑ και περιλαμβάνουν καθαρισμό μπάζων, απομάκρυνση των υλικών που έφεραν οι χειμερινές καταιγίδες, τοποθέτηση πλεγμάτων και ειδικών φραχτών προστασίας, εγκατάσταση συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης (nowcasting) και διάθεση προστατευτικών κρανών.

Το παρατεταμένο «λουκέτο» έχει προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια στην τοπική κοινωνία των Χανίων. Ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και φορείς στην Αγία Ρουμέλη διαμαρτύρονται για το οικονομικό πλήγμα, καθώς χάνεται σημαντικό μέρος της τουριστικής περιόδου. Οι αρμόδιες αρχές ξεκαθαρίζουν ότι ο Δρυμός θα ανοίξει μόνο όταν εξασφαλιστεί η απόλυτη ασφάλεια των τουριστών.

Με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων

