Πρόσκληση Τραμπ σε Σι Τζινπίνγκ για επίσκεψη στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προσκάλεσε τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ και την την Πρώτη Κυρία της Κίνας στην Ουάσιγκτον στις 24 Σεπτεμβρίου.

«Είναι τιμή μου απόψε να απευθύνω μία πρόσκληση σε εσάς για να επισκεφτείτε εμάς στον Λευκό Οίκο στις 24 Σεπτεμβρίου. Αδημονούμε για αυτή την επίσκεψη», είπε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος στο δείπνο παραθέτει αυτήν την ώρα ο Σι Τζινπίνγκ προς τιμήν του, μετά την ιστορική τους συνάντηση στο Πεκίνο.

Ο Τραμπ έκανε επίσης λόγο για πλούσιους και διαχρονικούς δεσμούς μεταξύ του αμερικανικού και του κινεζικού λαού. «Είναι μια πολύ ξεχωριστή σχέση και θέλω να σας ευχαριστήσω ξανά. Ήταν μια καταπληκτική περίοδος. Σας ευχαριστώ», είπε.

Νωρίτερα ο Κινέζος ηγέτης καλωσόρισε θερμά τον Αμερικανό πρόεδρο. Στις δηλώσεις του στάθηκε, όπως και κατά τη διάρκεια της διμερούς συνάντησής τους, στο θέμα της συνεργασίας των δύο χωρών, λέγοντας ότι η σχέση ΗΠΑ-Κίνας είναι η πιο σημαντική στον κόσμο.

«Η μεγάλη αναζωογόνηση του κινεζικού έθνους» και το σύνθημα «Make America Great Again» μπορούν να συμβαδίζουν και να πηγαίνουν χέρι-χέρι, είπε. «Μαζί, κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου, μπορούμε να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον να πετύχουμε την ευημερία ολόκληρου του κόσμου», πρόσθεσε.

