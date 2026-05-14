Περιστέρι: Σε 27 τ.μ. με σκουπίδια ζούσαν έξι παιδιά -Είχαν γίνει και άλλες καταγγελίες

Αποτροπιασμό προκαλούν τα όσα γίνονται γνωστά για τις άθλιες συνθήκες υπό τις οποίες ζούσαν έξι παιδιά, από τριών έως 11 ετών, στο Περιστέρι.

Η υπόθεση ήρθε στο «φως» μετά από καταγγελία και οι γονείς συνελήφθησαν και αντιμετωπίζουν πια κατηγορίες για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο.

Ζούσαν σε σκουπίδια και ακαθαρσίες - Είναι εμφανώς υποσιτισμένα

Τα παιδιά ζούσαν σε δώμα 27 τ.μ. γεμάτο ακαθαρσίες. Στον χώρο, ειδικότερα, οι αστυνομικές δυνάμεις βρήκαν σκουπίδια και ακαθαρσίες. Μάλιστα, κάτοικοι της γειτονιάς αναφέρουν πως είχαν γίνει και άλλες καταγγελίες στο παρελθόν.

Γείτονας υποστήριξε πως η διαμονή στο δώμα ήταν προσωρινή για την οικογένεια, τα μέλη της οποίας αναμένονταν σύντομα να μετακομίσουν σε μεγαλύτερο σπίτι.

Από τις Αρχές κρίθηκε αναγκαίο να φύγουν τα παιδιά από το σπίτι και να μεταφερθούν προληπτικά στο νοσοκομείο Παίδων «Παναγιώτη και Αγλαϊας Κυριακού», όπου εξετάζονται από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό.

Πρόκειται για εμφανώς υποσιτισμένα παιδιά με δείγματα παραμέλησης αλλά όχι κακοποίησης, όπως είπε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.

Επίσης, εξέφρασε την άποψη ότι τα ανήλικα τέκνα της οικογένειας θα πρέπει να βρουν διαμονή σε κατάλληλη μονάδα φροντίδας, με την απόφαση αυτή να βρίσκεται στην κρίση του Εισαγγελέα μετά από σχετική εισήγηση των κοινωνικών λειτουργών.

