Καθήλωσε το κοινό η συναυλία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής «Πολλά εν θέλω να σου πω…» στην Πύλη Ιησού

Τη συναυλία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής «Πολλά εν θέλω να σου πω…» με τον Ζαχαρία Καρούνη στην ερμηνεία τραγουδιών του 19ου αιώνα, παρακολούθησε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός στην εμβληματική Αστική Πύλη Ιησού, την Τετάρτη 13/5, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Άση Λυγερού, μαζί με τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ευγένιο, τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Βαγγέλη Ζάχαρη, τις Αντιδημάρχους Ρένα Παπαδάκη και Στέλλα Αρχοντάκη, τον Πρόεδρο της ΔΕΠΑΝΑΛ Κώστα Βαρβεράκη, την Εντεταλμένη Σύμβουλο για θέματα Ισότητας των Φύλων Κατερίνα Δουλγεράκη, τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής Γιώργο Κουμεντάκη και πλήθος κόσμου.

Ο Ζαχαρίας Καρούνης και το μoυσικό σύνολο που αποτελούσαν ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος στο ούτι, η Στέλλα Βαλάση στο σαντούρι, ο Διονύσης Θεοδόσης στο κλαρίνο και ο Στρατής Σκουρκέας στα κρουστά, ερμήνευσαν τραγούδια από τον κώδικα του Ιστορικού & Παλαιογραφικού Αρχείου του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης, χειρόγραφο 37. Τα τραγούδια του 19ου αιώνα με μελωδίες που αποτυπώνονται στην αναλυτική βυζαντινή σημειογραφία, πάνω σε στίχους που αποπνέουν ρομαντισμό, αγάπη και κυρίως τον ανεκπλήρωτο έρωτα, καθήλωσαν το κοινό, που στο τέλος της συναυλίας χειροκρότησε όρθιο τους καλλιτέχνες, στην κατάμεστη Πύλη Ιησού.

Image

Η συναυλία ήταν η πρώτη από τις τρεις μεγάλες παραγωγές της Εθνικής Λυρικής Σκηνής οι οποίες θα παρουσιαστούν στα Ενετικά Τείχη στο πλαίσιο της συνεργασίας του Δήμου Ηρακλείου με τον κορυφαίο πολιτιστικό οργανισμό της χώρας στο Φεστιβάλ των Τειχών.



Οι παραστάσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής θα συνεχιστούν στις 15 και 18 Μαΐου.



Ειδικότερα, την Παρασκευή 15/5 στις 20:00 στο Αλσύλλιο του Προμαχώνα Ιησού θα παρουσιαστεί η μουσικοθεατρική παράσταση – ντοκουμέντο «Ροδινός: O θρυλικός λυράρης», σε σκηνοθεσία, έρευνα και κείμενο του Γιάννη Μπλέτα. Πρόκειται για μια καλλιτεχνική πρόταση που συνδυάζει μουσική, θέατρο και ντοκουμέντα - στοιχεία από τη ζωή σε ένα θεατρικό κείμενο, αποτίοντας φόρο τιμής στην πολιτιστική κληρονομιά και στη βαθιά επιρροή που άσκησε ο Ανδρέας Ρόδινος στη μουσική παράδοση.

Image

Συντελεστές της παράστασης:



• Σκηνοθεσία, έρευνα, κείμενο: Γιάννης Μπλέτας



• Ενδυματολογική επιμέλεια: Μαρία Βιβιλάκη – Muses Crete



• Μουσική διδασκαλία: Ζαχαρίας Σπυριδάκης



• Αφήγηση, κίνηση: Στυλιανός Θωμαδάκης



• Αφήγηση, λύρα: Σήφης Καυκαλάς



• Λύρα: Γιώργος Γυπαράκης



• Λύρα: Μιχάλης Γιαννακάκης



• Λαούτο: Αιμίλιος Βολανάκης



• Χορεύει η Μαρία Βιβιλάκη

Image

Τη Δευτέρα 18/5, στις 20:30 στον Προμαχώνα Ιησού, θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη συναυλία «100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης» σε ενορχήστρωση Γιάννη Μπελώνη, μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλη και με τη συμμετοχή των Παντελή Θαλασσινού, της Νίκης Γρανά και 10μελούς μουσικού συνόλου της Ορχήστρας της ΕΛΣ και της Μεικτής Χορωδίας Δήμου Ηρακλείου. Το πρόγραμμα αντλεί από τους πλέον λυρικούς και εμβληματικούς κύκλους τραγουδιών του Μίκη Θεοδωράκη, φωτίζοντας τη βαθιά ποιητική και ανθρωπιστική διάσταση του έργου του.

Συντελεστές της παράστασης:



• Μουσική επιμέλεια, ενορχήστρωση: Γιάννης Μπελώνης



• Μουσική διεύθυνση: Στάθης Σούλης



• Ερμηνεύουν ο Παντελής Θαλασσινός και η Νίκη Γρανά



• Συμμετέχει δεκαμελές μουσικό σύνολο: Θεόδωρος Μαυρομμάτης (φλάουτο), Ντιμίτρι Σαφαριάν-Σιμονένκο (όμποε), Χρήστος Καλούδης (κόρνο), Κώστας Παναγιωτίδης (βιολί), Νίνα Λιντίτα (βιόλα), Νικόλας Καβάκος (βιολοντσέλο), Βασίλης Παπαβασιλείου (κοντραμπάσο), Γιάννης Μπελώνης (πιάνο), Αλέξανδρος Παντελιάς (κιθάρα), Μαρίνος Τρανουδάκης (κρουστά)



Συμμετέχουν οι τοπικές χορωδίες:



• Χανιά: Χορωδία Cantilena Χανίων, υπό την αιγίδα του Λυκείου Ελληνίδων Χανίων, εφηβική χορωδία του Ωδείου Ιωάννης Μανιουδάκης και Δημοτική Χορωδία Ρεθύμνου



• Ρέθυμνο: Δημοτική Χορωδία Ρεθύμνου και μέλη των χορωδιών Cantelina και Ωδείου Ιωάννης Μανιουδάκης



• Ιεράπετρα: Μικτή Χορωδία Δήμου Ιεράπετρας



• Σητεία: Χορωδία της Μουσικής Σχολής Αρετούσα



• Ηράκλειο: Μικτή Χορωδία Δήμου Ηρακλείου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εντυπωσιάζει η έκθεση «Θωμάς Φανουράκης. 5 δεκαετίες ζωγραφικής» στη Βασιλική Αγίου Μάρκου (βίντεο)

Θρίλερ στην Παντάνασσα: Εικόνες σοκ από τα τραύματα της 28χρονης (βίντεο)

Μίνι καρπούζια σε μέγεθος... αυγού! (εικόνες)