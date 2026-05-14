Βιολογικά: Τα ευρήματα που έφεραν το τέλος των προγραμμάτων σε κτηνοτροφία - μελισσοκομία

Με φόντο το σκάνδαλο με τους ‘‘μαϊμού” βιολογικούς παραγωγούς πριν από περίπου έναν χρόνο, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε την ακύρωση των προγραμμάτων ενίσχυσης για τη βιολογική μελισσοκομία και κτηνοτροφία, με τον υπουργό Μαργαρίτη Σχοινά να τονίζει, ότι χρειάζεται ένα ”νέο ξεκίνημα” και ότι δεν θα υπάρχει χρηματοδότηση, μέχρι να βρεθεί αξιόπιστο πλαίσιο.

Πρόκειται ουσιαστικά για την υπόθεση που ήρθε στο φως το περασμένο καλοκαίρι, όπου μεταξύ άλλων φορείς πιστοποίησης προμήθευαν με πλαστά πιστοποιητικά για βιολογικά προϊόντα, τους παραγωγούς – ”πελάτες” τους, χωρίς να υπάρχει επιτόπιος έλεγχος.

Η έκρηξη του ενδιαφέροντος για τα βιολογικά, όπως αποτυπώνεται και στα στοιχεία παρακάτω, μόνο τυχαία δεν είναι, αφού η ΚΑΠ πριμοδοτεί με πολύ μεγαλύτερη ενίσχυση τέτοιου είδους καλλιέργειες και εκτροφές, κάτι που αποτέλεσε θέλγητρο για αρκετούς επιτήδειους, που επιχείρησαν να καπηλευτούν τις ενισχύσεις που προορίζονταν για τους πραγματικούς παραγωγούς.

Να σημειωθεί, ότι ήδη από τον Αύγουστο το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) του Υπουργείου Ανάπτυξης είχε επίσης προχωρήσει σε αναστολή διαπίστευσης 2 φορέων πιστοποίησης.

Τα νούμερα που παρουσιάστηκαν από τα στελέχη του υπουργείου, είναι αποκαλυπτικά:

Mέσα σε τέσσερα χρόνια, δηλαδή από το 2020 έως το 2024 ο αριθμός των βιολογικών παραγωγών εκτινάχθηκε από τους 34.000 σε 119.000, αύξηση δηλαδή 250%.

Παράλληλα, καταβλήθηκαν ενισχύσεις ύψους 1,265 δισ. ευρώ μέσω δράσεων για την εφαρμογή των μεθόδων της βιολογικής παραγωγής την περίοδο 2017-2024, ενώ η ζήτηση για νέες δράσεις ήταν υπερβολικά υψηλή, ξεπερνώντας σε κάποιες περιπτώσεις κάθε όριο και λογική.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η δράση βιολογικής μελισσοκομίας: Με τον προϋπολογισμό να ανέρχεται στα 19 εκατ. ευρώ, υποβλήθηκαν αιτήσεις ύψους 166 εκατ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας τον προϋπολογισμό κατά 874%!

1 στους 2 παραγωγούς είχε ευρήματα μη συμμόρφωσης ή αποχώρησε οικειοθελώς

Λόγω των παραπάνω στοιχείων, πραγματοποιήθηκε έλεγχος των 16 εγκεκριμένων φορέων πιστοποίησης βιολογικής παραγωγής και δειγματοληπτικός έλεγχος 737 παραγωγών, που έκαναν αίτηση για ένταξη στις δράσεις βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομίας.

Το τι ακολούθησε μετά την ανακοίνωση της διενέργειας ελέγχων, είναι ενδεικτικό της κατάστασης: 1 στους 3 ελέγχους είχε ευρήματα μη συμμόρφωσης (35%) και 1 στους 5 αποχώρησε οικειοθελώς (20,5%), δηλαδή περισσότεροι από τους μισούς (55,5%), είτε αποχώρησαν είτε είχαν ευρήματα.

Οκτώ πρόστιμα και αναστολές σε φορείς πιστοποίησης

Eπιπρόσθετα, οι έλεγχοι στους φορείς πιστοποίησης οδήγησαν σε μέτρα αναστολής και σε χρηματικά πρόστιμα. Συνολικά επιβλήθηκαν 8 χρηματικά πρόστιμα σε 6 φορείς, ενώ αποφασίστηκε 6μηνη αναστολή έγκρισης σε 3 φορείς πιστοποίησης.

Τι θα απογίνουν τα 134 εκατ. ευρώ – Οι επόμενες κινήσεις

Όπως διευκρίνησε ο Μαργαρίτης Σχοινάς, τα 134 ευρώ για τα προγράμματα βιολογικής μελισσοκομίας (19 εκατ.) και κτηνοτροφίας (115 εκατ.) δεν θα χαθούν, αλλά θα κατευθυνθούν -σε συνεννόηση με τις Βρυξέλλες- σε άλλες δράσεις που θα ανακοινωθούν σύντομα.

Μετά την ακύρωση των δράσεων βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομίας θα ακολουθήσει:

•«Πάγωμα» νέων δράσεων βιολογικής παραγωγής στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)για την περίοδο 2021-2027

•Αναδιάρθρωση του θεσμικού πλαισίου και δημιουργία νέου συστήματος ελέγχων, με βάση εκκίνησης τις προτάσεις της Task Force για τη βιολογική παραγωγή

•«Πάγωμα» εγκρίσεων νέων φορέων πιστοποίησης μέχρι την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων του θεσμικού πλαισίου και του συστήματος ελέγχων.

Το υπουργείο μάλιστα, έχει κοινοποιήσει τα παραπάνω στην Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (DGAGRI) της Κομισιόν και βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία για τις απαραίτητες ενέργειες, ”ώστε να θωρακιστεί η αξιοπιστία της βιολογικής παραγωγής και να προστατευτούν οι καταναλωτές και οι έντιμοι παραγωγοί”.

Κατά τη διάρκεια πάντως των χθεσινών ανακοινώσεων, ο Μαργαρίτης Σχοινάς δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο με βάση τα ευρήματα να έχουν πουληθεί προϊόντα, που παρουσιάζονταν ως βιολογικά ενώ δεν ήταν, τονίζοντας ότι είναι άδικο και παράνομο, να αγοράζουν οι καταναλωτές τέτοια προϊόντα και μάλιστα σε υψηλές τιμές.

Πηγή: nwmopney.gr

