Επίδομα ΟΠΕΚΑ: Οι δικαιούχοι που θα πάρουν 1.000 ευρώ χωρίς αίτηση

Νέο επίδομα μέσω του ΟΠΕΚΑ προβλέπεται για το 2026, καθώς δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η υπουργική απόφαση για πρόγραμμα στήριξης πολύτεκνων και τρίτεκνων μητέρων που είναι ασφαλισμένες ή συνταξιούχοι του πρώην ΟΓΑ.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από τον Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ) του ΟΠΕΚΑ και προβλέπει χρηματικό βοήθημα που φτάνει έως και τα 1.000 ευρώ για τις δικαιούχους που πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια.

Ποιοι θα λάβουν το επίδομα των 1.000 ευρώ



Σύμφωνα με την απόφαση, οικονομική ενίσχυση ύψους 1.000 ευρώ θα δοθεί σε 600 πολύτεκνες μητέρες που έχουν τέσσερα ή περισσότερα παιδιά.

Παράλληλα, προβλέπεται η χορήγηση βοηθήματος 700 ευρώ σε 2.300 τρίτεκνες μητέρες που εντάσσονται στο πρόγραμμα του ΛΑΕ – ΟΠΕΚΑ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι άμεσα ασφαλισμένες ή συνταξιούχοι μητέρες του πρώην ΟΓΑ, καθώς και μονογονεϊκές οικογένειες υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Για να ληφθούν υπόψη τα παιδιά, θα πρέπει:

να είναι άγαμα



να είναι άνεργα



να μην έχουν υπερβεί τα ηλικιακά όρια που προβλέπονται



ή να φοιτούν σε ΑΕΙ, ΙΕΚ και άλλες εκπαιδευτικές δομές



Το πρόγραμμα περλαμβάνει και ειδική πρόβλεψη για τέκνα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 50%.

Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις

Οι αιτήσεις για το νέο επίδομα του ΟΠΕΚΑ θα υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω των ειδικών εφαρμογών στην επίσημη πλατφόρμα του οργανισμού.

Οι ακριβείς ημερομηνίες για την έναρξη της διαδικασίας και οι αναλυτικές οδηγίες αναμένεται να ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα από τον ΟΠΕΚΑ και τη Διαχειριστική Επιτροπή του ΛΑΕ.

