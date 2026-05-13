Κόρομι: H ανατριχιαστική περιγραφή του όταν κινδύνεψε στο Survivor

Ο Γιώργος Κόρομι μίλησε στην εκπομπή Happy Day και περιέγραψε τη δική του εμπειρία στη θάλασσα, όταν κινδύνευσε με σκάφος στο Survivor.

«Η παραγωγή αυτό που μας λέει πάντα είναι ότι θα βουτάμε, θα τους ενημερώνουμε για τις βουτιές και θα έχετε κάποιο άτομο της παραγωγής. Δεν υπάρχουν όπως άκουσα όρια στο ψαροντούφεκο. Δεν είναι μία θάλασσα ενώ στον άλιμο που να έχει σημαδούρες και να σου πει ότι δεν ξεπερνάς αυτό το σημείο γιατί έχει πλωτά, γιατί έχει ακτοπλοϊκά. Είναι ανοιχτή θάλασσα. Άρα όσο βλέπει το μάτι σου

Αυτός που θέτει τα όρια είναι ο εκάστοτε άνθρωπος της παραγωγής, ο οποίος έχει πάει μαζί σου, έχει μία εμπειρία της θάλασσας, όσα θέσει τα όρια. Θα έρθει μαζί σου, θα ακολουθήσει και θα δει ότι τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Δεν βουτάς ποτέ χωρίς σημαδούρα, όπως δεν βουτάς εδώ, δεν βουτάς εκεί.

Αυτό που άκουσα εγώ έγινε, είναι ότι βουτήξαν, δυστυχώς, τα δύο παιδιά χωρίς σημαδούρα. Και χωρίς την επίβλεψη κάποιου ανθρώπου από την παραγωγή. Αυτό είναι αυτοκτονία σκέτη. Η σημαδούρα είναι βέβαια κάτι το οποίο είναι δύσκολο να την κουβαλάς μαζί σου, γιατί δεν μας δίνουν μία απλή σημαδούρα όπως έχουμε εδώ, ένα μπαλονάκι, με μία σημαιούλα πάνω η οποία έχει καταδύσεις. Μας δίνουν για ασφάλεια ένα ολόκληρο μπαλόνι μεγάλο από σκάφος το οποίο είναι μισό μέτρο σχεδόν σε διάμετρο για να γινόμαστε ορατοί.

Γιατί τα σκάφη εκεί είναι πολλά, περνάνε συνέχεια τουριστικά σκάφη. Σε περίπτωση λοιπόν ατυχήματος θα χρειαζόταν να ενημερωθεί κάποιο σκάφος, στο Μπαγιαχίμπε που είναι το κοντινότερο λιμάνι, να στείλουνε σκάφος. Εφόσον φυσικά είναι και διαθέσιμο εκείνη τη στιγμή. Είναι μισή ώρα διαδρομή. Άλλη μισή ώρα πίσω η επιστροφή και από ‘κει από το Μπαγιαχίμπε να πας στη Λα Ρομάνα στο νοσοκομείο, ίσως να ‘ναι και μία ώρα. Μιλάμε για δύο ώρες, είναι πολύ τυχερός ο Σταύρος που άμα έχει τραυματιστεί έτσι όπως έχουμε ακούσει και η αιμορραγία ήταν τεράστια, που βρίσκεται στη ζωή»

«Κι εμένα έχει περάσει σκάφος από πάνω… Ήταν μαζί μου άνθρωπος παραγωγής. Είχαμε σημαδούρες κανονικά, ήταν μαζί μου κι ο Σάκης Κατσούλης, στα 50 μέτρα απόσταση και τον είδανε και πανικοβλήθηκαν, νόμιζαν ότι με χτύπησε το σκάφος. Εγώ με το που το είδα ότι δεν με έχει δει, δεν πανικοβλήθηκα λόγω εμπειρίας και έκατσα και βούτηξα βαθιά κάτω. Κράτησα την ανάσα μου. Το σκάφος πέρασε από πάνω μου. Δηλαδή είδα με τα μάτια μου τις δύο προπέλες να περνάνε. Και μόλις υπολόγισα ότι είναι ασφαλές να ανέβω, ανέβηκα πάνω. Κι ήμουν πολύ τυχερός. Να ευχηθώ δύναμη στους δικούς του», δήλωσε χαρακτηριστικα

Διαβάστε επίσης

Οικονομάκου: Η… νέα πρόταση γάμου από τον Μπρούνο Τσερέλα μπροστά στον Πύργο του Άιφελ