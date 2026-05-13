Ο Ολυμπιακός το «πάνω χέρι» για το... σεντόνι,1-0 τον ΠΑΟ-Ο Μύθου κράτησε «ζωντανό» τον ΠΑΟΚ
clock 21:38 | 13/05/2026
newsroom ekriti.gr

Τη δεύτερη νίκη κόντρα στον Παναθηναϊκό στη διαδικασία των πλέι οφ πέτυχε ο Ολυμπιακός που επικράτησε με σκορ 1-0 στο «Γ. Καραϊσκάκης». Δράστης γι’ ακόμα μία φορά ήταν ο Ροντινέι, ο μόνιμος σκόρερ των Πειραιωτών στη διαδικασία των πλέι οφ. Το γκολ του Βραζιλιάνου στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων αποδείχτηκε αρκετό για να δώσει τη νίκη στην ομάδα του Μεντιλίμπαρ, που φωνάζει για το τέρμα του Μπρούνο που ακυρώθηκε στο 40’. Με αυτή τη νίκη σε συνδυασμό με την ισοπαλία του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ ο Ολυμπιακός κρατάει τη δεύτερη θέση στα χέρια του.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης – Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ονιεμαέτσι – Γκαρθία, Έσε (36’ Σιπιόνι)– Ροντινέι, Τσικίνιο, Ζέλσον (73’ Λουίς) – Ταρέμι (73’ Ελ Κααμπί)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Λαφόν – Καλάμπρια, Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν, Κυριακόπουλος – Κοντούρης (62’ Τζούρισιτς), Τσέριν (78’ Τσιριβέγια), Ταμπόρδα (62’ Σιώπης), Αντίνο (46΄ Ζαρουρί)– Τετέι, Σφιντέρσκι (83’ Γιάγκουσιτς).

Παίζοντας σαν πρωταθλήτρια, τρεις ημέρες μετά τη μαθηματική κατάκτηση του 14ου τίτλου στην ιστορία της, η ΑΕΚ έμεινε όρθια στην Τούμπα απέναντι στον ΠΑΟΚ που «καιγόταν» για τη νίκη. Το 1-1 ανάμεσα στις δυο ομάδες, για την 5η Αγωνιστική των Play Off του πρωταθλήματος της Super League, άφησε πικρή γεύση σε αυτή του Ράζβαν Λουτσέσκου και... γλυκόπικρη σε εκείνη του Μάρκο Νίκολιτς.

Κι αυτό καθώς οι «κιτρινόμαυροι» προηγήθηκαν στο 73ο με τον Λούκα Γιόβιτς, είχαν δοκάρι νωρίτερα με τον Ζίνι και φάνηκε να ελέγχουν το ρυθμό. Από μία στημένη φάση, όμως, ο Ανέστης Μύθου ισοφάρισε στο 88’. Σε ένα παιχνίδι που σκόραραν δύο που ήρθαν από τον πάγκο, η ΑΕΚ διεύρυνε το αήττητο σερί της κι ο ΠΑΟΚ έμεινε πίσω στο κυνήγι της δεύτερης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του UEFA Champions League.

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι (46’ Σάντσες), Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Μεϊτέ (75’ Μπιάνκο), Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας (85’ Γιακουμάκης), Τάισον (82’ Πέλκας), Γερεμέγεφ (74’ Μύθου).

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Ρότα, Βίντα, Ρέλβας, Πενράις, Πινέδα, Μαρίν, Ζοάο Μάριο (71’ Κουτέσα), Κοϊτά (63’ Γιόβιτς), Βάργκα (46’ Λιούμπισιτς), Ζίνι (83’ Μάνταλος).

ΠΛΕΪ ΟΦ 1-4 (5η αγ.)

ΠΑΟΚ-ΑΕΚ                              1-1

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός    1-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1.ΑΕΚ                      71

2.Ολυμπιακός          65

3.ΠΑΟΚ                    63

4.Παναθηναϊκός       51

Η  ΣΥΝΕΧΕΙΑ (17/5, 19:30)

ΑΕΚ-Ολυμπιακός

Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ

Ολυμπιακός Παναθηναικός Super League
