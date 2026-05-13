Το 17ο Παγκρήτιο Φαρμακευτικό Συνέδριο ανοίγει τις πύλες του στο Ηράκλειο στις 16 & 17 Μαΐου

Με κεντρικό μήνυμα του συνεδρίου «Το μέλλον της Υγείας περνά από το φαρμακείο» ξεκινάει τις εργασίες του το 17o Παγκρήτιο Φαρμακευτικό Συνέδριο, το Σάββατο 16 Μαΐου 2026 στο Creta Maris Resort στη Χερσόνησο Ηρακλείου.



Το συνέδριο διοργανώνει το Συντονιστικό Όργανο Φαρμακευτικών Συλλόγων Κρήτης, με την οργανωτική ευθύνη του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, και τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης, της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας, του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, του Ινστιτούτου Διά Βίου Εκπαίδευσης & Επαγγελματικής Ανάπτυξης Φαρμακοποιών και του Pharmaceutical Care Network Europe (PCNE).

Μεγάλος χορηγός του συνεδρίου είναι ο Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Αιγαίου & Κρήτης (Σ.Υ.Φ.Α.Κ.) και την οργάνωσή του έχει για ακόμη μία χρονιά η εταιρεία Noufio Communication Services.

Το «παρών» στο 17ο Παγκρήτιο Φαρμακευτικό Συνέδριο θα δώσουν διακεκριμένοι επιστήμονες- ομιλητές, φαρμακοποιοί από όλη την Ελλάδα και εκπρόσωποι φαρμακευτικών φορέων και φαρμακευτικών εταιρειών.

Κατά τη διάρκεια της επίσημης έναρξης του συνεδρίου που θα πραγματοποιήσει ο Πρόεδρος του Φ.Σ. Ηρακλείου κ. Αριστοτέλης Σκουντάκης, το Σάββατο στις 19:00, θα γίνει η κεντρική ομιλία με θέμα «Pharmaceutical care: next directions in pharmacy practice - From medication supply to outcomes-driven services» από την Dr. Ivana Tadic, BPharm, MA, PhD, Postdoctoral Researcher, Department of Clinical Pharmacy, Innsbruck University, Austria; Member of the board of PCNE



Θα ακολουθήσει η Βράβευση της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, όπου το βραβείο θα παραλάβει η Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης κα Ελένη Παπαδάκη, Καθηγήτρια Αιματολογίας, και οι χαιρετισμοί των επισήμων.

Σε ό,τι αφορά στο πλούσιο πρόγραμμα του συνεδρίου, αυτό περιλαμβάνει:

5 στρογγυλά τραπέζια



• «Τα Φαρμακεία ως Στρατηγικοί Εταίροι Καινοτομίας στην Υγεία και την Περιφερειακή Ανάπτυξη» με συντονιστή τον Πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου κ. Αριστοτέλη Σκουντάκη.



Στη συζήτηση συμμετέχουν ο Δρ. Γιώργος Παπαμιχαήλ, Διευθυντής Επιστημονικού Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης (STEP-C) και Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Διαχείρισης και Ανάπτυξης του Επιστημονικού Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης (ΕΔΑΠ/ΕΤΕΠ Κρήτης Α.Ε.), ο Δρ Μιχάλης Παυλίδης, Καθηγητής στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, Εσωτερικό Μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης & Πρόεδρος της Μονάδας Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας ΠΚ «Μῆτις», ο Δρ Νεκτάριος Ταβερναράκης, Καθηγητής Μοριακής Βιολογίας Συστημάτων στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής Ερευνών στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) & Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Μοριακής Βιολογίας (EMBC), και η κυρία Χρυσή Δασκαλάκη, Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Κρήτης.



• «Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και η Δημόσια Υγεία ως εταίροι συνεργασίας για ποιοτική φροντίδα στην κοινότητα» με συντονιστή το Δρ. Μάριο Σπανάκη, Ακαδημαϊκό Συνεργάτη του Τομέα Κοινωνικής Ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης & Επικεφαλή της Επιστημονικής Επιτροπής του Φ.Σ. Ηρακλείου.

Σε αυτό συμμετέχουν οι κ.κ.: Δρ Χρήστος Χατζηχριστοδούλου, Καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας στο Τμήμα Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Δρ Εμμανουήλ Συμβουλάκης, Αν. Καθηγητής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης & Διευθυντής Κλινικής της Εργασίας ΠΑ.Γ.Ν.Η., και Δρ Νίκος Παπαδάκης, Καθηγητής και Διευθυντής του Κέντρου Πολιτικής Έρευνας & Τεκμηρίωσης (ΚΕΠΕΤ) του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης & Διευθυντής του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Π.Κ.

• «Περσεφόνη - Πρόγραμμα για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας» με συντονίστρια την κυρία Άρτεμη Καβουσανού, Αντιπρόεδρο Δ.Σ. του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου.



Η παρουσίαση του προγράμματος θα γίνει από την κυρία Ευγενία Κυνηγάκη, Κοινοτικό φαρμακοποιό, μέλος Δ.Σ. του Φ.Σ. Χανίων & μέλος της Επιτροπής του ΠΦΣ για την ενδοοικογενειακή βία, ενώ ο σχολιασμός θα γίνει από τον κ. Εμμανουήλ Κατσαράκη, Γενικό Γραμματέα του ΠΦΣ & Πρόεδρο του Φ.Σ. Χανίων, και την κυρία Σοφία Κατσαμάνη, Φαρμακοποιό, μέλος του Δ.Σ. του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου.



• «Ενδυνάμωση Φαρμακοποιών για τη Σύγκλιση της Φαρμακευτικής Φροντίδας στην Ευρώπη: Διά Βίου Μάθηση, Έρευνα και Ακαδημαϊκές Συνεργασίες»



Στο στρογγυλό τραπέζι ο Δρ. Μάριος Σπανάκης θα παρουσιάσει, ως Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος, το πρόγραμμα Δια βίου μάθησης που υλοποιείται από το ΦΣ Ηρακλείου σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης: «Προηγμένη εκπαίδευση στις φαρμακευτικές επιστήμες και την κοινοτική φαρμακευτική» μέσω ως αφετηρία προώθησης δράσεων σύγκλισης και καλλιέργειας κοινής κουλτούρας για τη φαρμακευτική φροντίδα μέσα από ερευνητικές και ακαδημαϊκές συνεργασίες. Σε αυτό το πλαίσιο θα κάνουν σχετική τοποθέτηση η Dr. Ivana Tadic ως μέλος του Συμβουλίου του Pharmaceutical Care Network Europe και ο Καθ. Φαρμακολογίας της Ιατρικής Σχολής ΠΚ κ. Ιωάννης Χαραλαμπόπουλος ως Ακαδημαϊκός Ερευνητής και ως Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης.

• «Το φαρμακείο στη ψηφιακή εποχή, ευκαιρίες και προκλήσεις» με την παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας για τη «Συνδυαστική ανάλυση του ψηφιακού μάρκετινγκ και της χορήγησης φαρμάκων στη φαρμακευτική αγορά και στη δημόσια υγεία: προοπτικές και κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις» με συντονιστή τον κ. Μιχάλη Αλιφιεράκη, Κοινοτικό Φαρμακοποιό και μέλος του ΔΣ ΦΣ Ηρακλείου.



Στο στρογγυλό τραπέζι θα η κα Παναγιώτα Μελιοπούλου, φαρμακοποιός, απόφοιτη του Τμήματος Φαρμακευτικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσει τη διπλωματική της εργασία με θέμα «Συνδυαστική ανάλυση του ψηφιακού μάρκετινγκ και της χορήγησης φαρμάκων στη φαρμακευτική αγορά και στη δημόσια υγεία: προοπτικές και κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις». Επί του θέματος αλλά και της συνολικής δυναμικής του ψηφιακού μετασχηματισμού των φαρμακείων θα επιχειρηματολογήσει η Καθηγήτρια κυρία Αγγελική Πουλυμενάκου από Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ).

9 ομιλίες επιστημονικού & επαγγελματικού ενδιαφέροντος με θέματα:



• «Το Φαρμακείο αλλάζει»



- Η νέα Πραγματικότητα και ο ρόλος της Συνεργασίας στην Ανάπτυξη του Φαρμακείου



- Ποιοι θα πρωταγωνιστήσουν;



• «Ο Φαρμακοποιός στη διαχείριση του Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2: τεκμηριωμένες παρεμβάσεις στην εποχή των νέων θεραπειών»



• «Φαρμακοεπαγρύπνηση στις Διάχυτες Διάμεσες Πνευμονοπάθειες: Σύγχρονες Προκλήσεις και Κλινική Πρακτική»



• «Εμβολιαστική κάλυψη των φαρμακοποιών της Κρήτης»



• «TOKOVYS Φαρμακευτική Αγωγή Διακοπής Καπνίσματος»



• «Καινοτόμες φαρμακολογικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη νέων θεραπειών έναντι των νευροεκφυλιστικών νόσων»



• «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και ο ρόλος της συνεργασίας με τον φαρμακοποιό στα αναπνευστικά νοσήματα»



• «HD Corner: Ο Αναβαθμισμένος Ρόλος του Φαρμακοποιού στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας»



• «Ψηφιοποίηση και ανάδειξη του ιστορικού αρχείου συνταγολογίων του ΦΣΗ σε συνεργασία με το digiGOV και τη Βιβλιοθήκη του Παν. Κρήτης» με την προβολή βίντεο για την ανάδειξη αρχείων του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου ως πιλοτικό αποθετήριο επιστημονικής έρευνας και πολιτισμικής κληρονομιάς.



Οι εργασίες του συνεδρίου θα ολοκληρωθούν με το Στρογγυλό τραπέζι του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου όπου θα γίνει η αποτίμηση των ζητημάτων που τέθηκαν και παρουσιάστηκαν το διήμερο του συνεδρίου:



Ενημέρωση για τις «Εξελίξεις και προοπτικές του κοινοτικού φαρμακείου στην Ελλάδα και την Ευρώπη» με συντονιστή τον κ. Αριστοτέλη Σκουντάκη, Πρόεδρο Δ.Σ. Φ.Σ. Ηρακλείου.

Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί από τον Πρόεδρο του ΠΦΣ κ. Απόστολο Βαλτά, τον Πρόεδρο του ΙΔΕΕΑΦ & Α΄Αντιπρόεδρο του ΠΦΣ κ. Σεραφείμ Ζήκα και τον Γενικό Γραμματέα του ΠΦΣ & Πρόεδρο του Φ.Σ. Χανίων κ. Εμμανουήλ Κατσαράκη. Στη συζήτηση συμμετέχουν οι κ.κ. Δημήτριος Πενίδης, Πρόεδρος Φ.Σ. Λασιθίου, και Κώστας Βαρδιάμπασης, Πρόεδρος Φ.Σ. Ρεθύμνου.



Αξίζει να σημειωθεί ότι το 17ο Παγκρήτιο Φαρμακευτικό Συνέδριο εισάγει και νέες δράσεις στα πλαίσια των εργασιών του.



Στο πλαίσιο του προγράμματος χορηγιών, για πρώτη φορά σε φαρμακευτικό συνέδριο Συλλόγου φαρμακοποιών, ένα έγκριτο επιστημονικό περιοδικό, το “Frontiers in Pharmacology”, συμπεριλαμβάνεται στους χορηγούς και τους υποστηρικτές του συνεδρίου. Στο πλαίσιο αυτό θα δημιουργηθεί και ειδικό επιστημονικό τεύχος με τίτλο:



«Advancing Pharmaceutical Care in Primary Healthcare through Real-World Evidence and Innovation»



με συμβούλους έκδοσης τους κ.κ. Μ. Σπανάκη (ΦΣ Ηρακλείου, Ακαδημαϊκό συνεργάτη στην Ιατρική Σχολή ΠΚ) και τον Αν. Καθηγητή ΠΦΥ Ε.Κ. Συμβουλάκη της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης.



Με αφετηρία, λοιπόν, το 17ο Παγκρήτιο Φαρμακευτικό Συνέδριο, ερευνητές από όλο τον κόσμο θα προσκληθούν στο ειδικό αυτό τεύχος όπου θα έχουν τη δυνατότητα να αναδείξουν τρόπους ενίσχυσης της φαρμακευτικής φροντίδας στην κοινότητα μέσα από την έρευνα, την επιστημονική τεκμηρίωση και την καινοτομία με επιστημονικές δημοσιεύσεις που θα φιλοξενηθούν στο επιστημονικό τεύχος του Frontiers in Pharmacology.

Τέλος, κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας του συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση των τριών επικρατέστερων προτάσεων του Διαγωνισμού Καινοτομίας “Iδέες που διαμορφώνουν το φαρμακείο του αύριο”. Οι σύνεδροι καθ’ όλη την πρώτη ημέρα θα έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν τις προτάσεις, συμβάλλοντας στην τελική σειρά κατάταξης και στη διαδικασία βράβευσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη δεύτερη ημέρα του συνεδρίου.

Οι φαρμακοποιοί που θα παρακολουθήσουν το συνέδριο θα λάβουν 12 μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης φαρμακοποιών από το ΙΔΕΕΑΦ.



Χορηγοί επικοινωνίας: HealthMag, Iatro, Iatronet, Farmakopoioi, PharmaTeam, Pharmacorner

