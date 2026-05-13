Ηράκλειο: "Έσβησε" στο νοσοκομείο μωράκι επτά μηνών

Ένα βρέφος μόλις επτά μηνών κατέληξε σε νοσοκομείο του Ηρακλείου μετά από ραγδαία επιδείνωση της υγείας του τις τελευταίες ώρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γονείς από την Ολλανδία μετέφεραν αρχικά το μωρό στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων με συμπτώματα βρογχίτιδας, όπου κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Ηράκλειο και στην Παιδιατρική Κλινική του Βενιζελείου για περαιτέρω αντιμετώπιση.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η κατάσταση του βρέφους επιβαρύνθηκε σημαντικά και κρίθηκε απαραίτητη η εισαγωγή του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου, όπου τελικά κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.

Όπως είπε στο ekriti.gr ο Διοικητής του Νοσοκομείου Κώστας Δανδουλάκης, " δυστυχώς η κατάσταση της υγείας του λόγω και άλλων προβλημάτων που αντιμετώπιζε, επιδεινώθηκε ραγδαία και οι γιατροί δεν πρόλαβαν να το κρατήσουν στη ζωή "

