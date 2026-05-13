Euroleague: Ο Παναθηναϊκός στη Βαλένθια απόψε για την πρόκριση στο Final Four

Ο Παναθηναϊκός αγωνίζεται απόψε (13/05-22:00, Novasports 4) στη «Roig Arena» απέναντι στη Βαλένθια για το Game 5 των play off της Euroleague, το οποίο θα κρίνει την πρόκριση στο Final Four.



Η ομάδα του Εργκίν Άταμαν δεν κατάφερε να πετύχει την μία νίκη που χρειαζόταν στο ΟΑΚΑ ώστε να πάρει την πρόκριση για το Final Four της Αθήνας μετά το 0-2 που έκανε στη Βαλένθια και πλέον τα παίζει όλα για όλα στην έδρα της αντιπάλου του.

Η ισπανική ομάδα επιβλήθηκε των «πρασίνων» και στα δύο ματς στο Telekom Center με σκορ 87-91 και 86-89.

Υπενθυμίζεται ότι ο πήρε τα δύο πρώτα ματς στη Βαλένθια, με σκορ 67-68 και 105-107.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με ανάρτηση στο instagram ανέφερε ότι ταξίδεψε στη Βαλένθια ενόψει του πέμπτου αγώνα του Παναθηναϊκού με την ισπανική ομάδα, που θα κρίνει την πρόκριση στο Final Four.

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού θα νιώθουν την στήριξη του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στο τελευταίο ματς των πλέι οφ της Euroleague, παρά το γεγονός ότι δεν θα είναι στη Roig Arena.

Ο ιδιοκτήτης του «τριφυλλιού» θα εκτίσει την τελευταία αγωνιστική από την ποινή που του επιβλήθηκε μετά το Game 2 με τη Βαλένθια και σε περίπτωση νίκης του Παναθηναϊκού θα έχει δικαίωμα παρουσίας στο Final Four της Αθήνας.

